https://tr.sputniknews.com/20220622/olumlu-scooter-kazasinda-ehliyetsiz-surucuye-indirimli-ceza-talebi-1057762672.html

Ölümlü scooter kazasında ehliyetsiz sürücüye indirimli ceza talebi

Ölümlü scooter kazasında ehliyetsiz sürücüye indirimli ceza talebi

Gaziantep'te çarptığı scooter'daki 17 yaşındaki Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakkındaki iddianame kabul edildi. Sürücünün 18 yaşındaki küçük... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T15:01+0300

2022-06-22T15:01+0300

2022-06-22T15:01+0300

türkiye

scooter

gaziantep

ehliyet

mahkeme

ceza indirimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055527590_0:155:880:650_1920x0_80_0_0_b94952cd2cd5e33acf5667525db3a3c1.jpg

Gaziantep'te çarptığı scooter sürücüsü genç kızın ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Nisan'da O.S. (17) idaresindeki otomobilin, elektrikli scooter'a çarpması sonucu Ezgi Alya Yiğit'in (17) ölümü, Şimal Toprak'ın yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.Çocuk Ağır Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar istenen hapis cezasında sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle verilecek cezada 3'te 1 oranında indirim yapılması gerektiği belirtildi.İddianamede yer verilen kaza tespit tutanağında, sürücünün kavşaklara yaklaşırken ve yaya geçidine gelirken hızını yavaşlatmadığını için "tali kusurlu" olduğu, scooter sürücüsünün ise "trafik ışıklı işaret cihazı ve levhası bulunmayan kavşaklardan bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek" kuralını ihlal ettiğinden dolayı "asli" kusurlu olduğu kaydedildi.Karayolları Trafik Kanunu'na atıfta bulunulan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda da otomobil sürücüsünün kazada "ihlal ve ihmali" olduğu, scooter sürücüsünün ise "ağır ihmal ve ihlali" olduğu aktarıldı.İddianamede ifadelerine yer verilen sanık O.S, annesinin aracıyla evden çıkıp etüt merkezine gittiğini, kaza sonrasında hemen ambulansı aradığını belirtti.İddianamede, "Sanığın TCK 85/2 maddesi gereğince taksirle Ezgi Yiğit'in ölümüne, İrem Şimal Toprak'ın yaralanmasına sebebiyet verdiği kanaatine varılmıştır." denildi.Duruşma 12 Eylül'de Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde, 12 Nisan'da O.S. idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, akşam elektrikli scooter ile eve giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarpmış, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yiğit hayatını kaybetmiş, yaralanan Toprak tedavi altına alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220414/scooter-kullanan-ogrencilere-carpan-ehliyetsiz-surucu-tutuklandi-1055563821.html

türkiye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scooter, gaziantep, ehliyet, mahkeme, ceza indirimi