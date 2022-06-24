https://tr.sputniknews.com/20220624/ibbden-uskudar-belediyesine-validebag-korusu-icin-270-bin-lira-ceza-1057867584.html

İBB'den Üsküdar Belediyesi'ne Validebağ Korusu için 270 bin lira ceza

İBB'den Üsküdar Belediyesi'ne Validebağ Korusu için 270 bin lira ceza

Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusu’nun farklı yerlerine izinsiz hafriyat dökmesi nedeniyle İBB tarafından verilen 270 bin liralık cezaya yaptığı itiraz... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T10:08+0300

2022-06-24T10:08+0300

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türkiye

validebağ korusu

ibb

üsküdar

üsküdar belediyesi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar Belediyesi'ne, 1. derece doğal SİT alanı statüsünde olan Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dükümü yapması nedeniyle verdiği 270 bin lira idari para cezası mahkeme tarafından onaylandı.Üsküdar Belediyesi'nin yargıya taşıdığı ve iptalini istediği ceza nedeniyle açtığı dava, İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.Kararı sosyal medya hesaplarından duyuran Validebağ Gönüllüleri'nin paylaşımında, "İBB Üsküdar Belediyesi'ne moloz döktü diye 270.000 lira ceza kesmiş... Validebağ'a moloz döken Üsküdar Belediyesi'ne İBB tarafından kesilen cezaya yargı onay verdi. Bunun bir cezası olmalıydı ve oldu!" ifadelerine yer verildi.

türkiye

validebağ korusu

üsküdar

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validebağ korusu, ibb, üsküdar, üsküdar belediyesi