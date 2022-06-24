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Marmaris'te alevlerle mücadelede üçüncü gün: Şiddetli rüzgar endişesi
Marmaris'te alevlerle mücadelede üçüncü gün: Şiddetli rüzgar endişesi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadelede 3. güne girildi. Alevler rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru... 24.06.2022, Sputnik Türkiye
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Marmaris'te orman yangını - Sputnik Türkiye

Marmaris'te alevlerle mücadelede üçüncü gün: Şiddetli rüzgar endişesi

07:56 24.06.2022
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadelede 3. güne girildi. Alevler rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı. Meteorolojik verilere göre bugün öğleden sonra rüzgarın etkisi 3 günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor. Dün, sert esen rüzgarın etkisiyle yangının Marmaris güzergahında ilerlediği ve şehir merkezine duman ile küller savrulduğu belirtilmişti. Bugün de şiddetli rüzgar beklentisi, bölge için endişe yaratıyor.
AFAD'ın açıklamasında, söndürme çalışmalarının 27 helikopter, 14 uçak, 330 arazöz ve 96 iş makinesi, 28 itfaiye ve su tankeri, 24 TOMA, 2 İHA ile sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca Marmaris'te toplam 274 kişinin önlem amacıyla evlerinden tahliye edildiği bilgisi verildi. Yaklaşık 3 bin hektar alanın yangından etkilendiğini söylendi.
Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Soylu, yangınla ilgili yakalanan kişinin, "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul ettiğini açıkladı.
Bugün de sabahın ilk saatleriyle bölgeye havadan müdahale de başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.
Marmaris yangınıyla ilgili tüm gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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07:31 24.06.2022
Meteorolojik verilere göre bugün öğleden sonra rüzgar etkisinin 3 günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Güney Ege'de rüzgarın batı ve kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Marmaris'te bugün en düşük hava sıcaklığı 24 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 34 derece olacak. Nem oranı ise en düşük yüzde 31, en yüksek yüzde 73 olarak tahmin ediliyor.
07:28 24.06.2022
Gece boyunca alevlere karadan çok sayıda ekip ile müdahale edildi, güvenlik koridoru açıldı
Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine orman ve itfaiye ekipleri, alevlerin önüne geçmek için güvenlik koridoru açtı.
Alevlere, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
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