https://tr.sputniknews.com/20220624/micotakis-rus-gazinin-tedarikinin-kesilmesi-avrupa-icin-en-kotu-senaryo-olur-1057899011.html

Miçotakis: Rus gazının tedarikinin kesilmesi, Avrupa için en kötü senaryo olur

Miçotakis: Rus gazının tedarikinin kesilmesi, Avrupa için en kötü senaryo olur

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rus gazının tedarikinin kesilmesinin Avrupa için en kötü senaryo olacağını söyledi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T19:18+0300

2022-06-24T19:18+0300

2022-06-24T19:18+0300

ukrayna krizi

kiryakos miçotakis

yunanistan

rusya

brüksel

ab

lng

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Brüksel'deki AB zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Miçotakis, Avrupa için en kötü senaryonun Rus gazının tedarikinin kesilmesi olacağını ve bunun tüm ülkelerin ekonomisini etkileyeceğini belirtti.Miçotakis, bu soruna çözüm bulmak için Avrupa'nın koordine olması gerektiğini söyleyerek her ülkenin kendi başına hareket edemeyeceğini ve böyle bir olumsuz senaryonun sonuçlarıyla başa çıkmak için işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.Şu anda Yunanistan'ın, Rusya'nın gaz tedarikini durdurduğu Bulgaristan'a yardım ettiğine dikkat çeken Miçotakis, LNG alan bir ülke olarak Yunanistan'ın Bulgaristan'ın ihtiyacının bir kısmını karşılayabileceğini ekledi.

yunanistan

rusya

brüksel

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kiryakos miçotakis, yunanistan, rusya, brüksel, ab, lng