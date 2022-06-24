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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/micotakis-rus-gazinin-tedarikinin-kesilmesi-avrupa-icin-en-kotu-senaryo-olur-1057899011.html
Miçotakis: Rus gazının tedarikinin kesilmesi, Avrupa için en kötü senaryo olur
Miçotakis: Rus gazının tedarikinin kesilmesi, Avrupa için en kötü senaryo olur
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rus gazının tedarikinin kesilmesinin Avrupa için en kötü senaryo olacağını söyledi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T19:18+0300
2022-06-24T19:18+0300
ukrayna krizi
kiryakos miçotakis
yunanistan
rusya
brüksel
ab
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Brüksel'deki AB zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Miçotakis, Avrupa için en kötü senaryonun Rus gazının tedarikinin kesilmesi olacağını ve bunun tüm ülkelerin ekonomisini etkileyeceğini belirtti.Miçotakis, bu soruna çözüm bulmak için Avrupa'nın koordine olması gerektiğini söyleyerek her ülkenin kendi başına hareket edemeyeceğini ve böyle bir olumsuz senaryonun sonuçlarıyla başa çıkmak için işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.Şu anda Yunanistan'ın, Rusya'nın gaz tedarikini durdurduğu Bulgaristan'a yardım ettiğine dikkat çeken Miçotakis, LNG alan bir ülke olarak Yunanistan'ın Bulgaristan'ın ihtiyacının bir kısmını karşılayabileceğini ekledi.
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kiryakos miçotakis, yunanistan, rusya, brüksel, ab, lng

Miçotakis: Rus gazının tedarikinin kesilmesi, Avrupa için en kötü senaryo olur

19:18 24.06.2022
© AP Photo / Olivier MatthysKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rus gazının tedarikinin kesilmesinin Avrupa için en kötü senaryo olacağını söyledi.
Brüksel'deki AB zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Miçotakis, Avrupa için en kötü senaryonun Rus gazının tedarikinin kesilmesi olacağını ve bunun tüm ülkelerin ekonomisini etkileyeceğini belirtti.
Miçotakis, bu soruna çözüm bulmak için Avrupa'nın koordine olması gerektiğini söyleyerek her ülkenin kendi başına hareket edemeyeceğini ve böyle bir olumsuz senaryonun sonuçlarıyla başa çıkmak için işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Şu anda Yunanistan'ın, Rusya'nın gaz tedarikini durdurduğu Bulgaristan'a yardım ettiğine dikkat çeken Miçotakis, LNG alan bir ülke olarak Yunanistan'ın Bulgaristan'ın ihtiyacının bir kısmını karşılayabileceğini ekledi.
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