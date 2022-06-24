https://tr.sputniknews.com/20220624/micotakis-rus-gazinin-tedarikinin-kesilmesi-avrupa-icin-en-kotu-senaryo-olur-1057899011.html
Miçotakis: Rus gazının tedarikinin kesilmesi, Avrupa için en kötü senaryo olur
Miçotakis: Rus gazının tedarikinin kesilmesi, Avrupa için en kötü senaryo olur
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rus gazının tedarikinin kesilmesinin Avrupa için en kötü senaryo olacağını söyledi. 24.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-24T19:18+0300
2022-06-24T19:18+0300
2022-06-24T19:18+0300
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kiryakos miçotakis
yunanistan
rusya
brüksel
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Brüksel'deki AB zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Miçotakis, Avrupa için en kötü senaryonun Rus gazının tedarikinin kesilmesi olacağını ve bunun tüm ülkelerin ekonomisini etkileyeceğini belirtti.Miçotakis, bu soruna çözüm bulmak için Avrupa'nın koordine olması gerektiğini söyleyerek her ülkenin kendi başına hareket edemeyeceğini ve böyle bir olumsuz senaryonun sonuçlarıyla başa çıkmak için işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.Şu anda Yunanistan'ın, Rusya'nın gaz tedarikini durdurduğu Bulgaristan'a yardım ettiğine dikkat çeken Miçotakis, LNG alan bir ülke olarak Yunanistan'ın Bulgaristan'ın ihtiyacının bir kısmını karşılayabileceğini ekledi.
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kiryakos miçotakis, yunanistan, rusya, brüksel, ab, lng
Miçotakis: Rus gazının tedarikinin kesilmesi, Avrupa için en kötü senaryo olur
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rus gazının tedarikinin kesilmesinin Avrupa için en kötü senaryo olacağını söyledi.
Brüksel'deki AB zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Miçotakis, Avrupa için en kötü senaryonun Rus gazının tedarikinin kesilmesi olacağını ve bunun tüm ülkelerin ekonomisini etkileyeceğini belirtti.
Miçotakis, bu soruna çözüm bulmak için Avrupa'nın koordine olması gerektiğini söyleyerek her ülkenin kendi başına hareket edemeyeceğini ve böyle bir olumsuz senaryonun sonuçlarıyla başa çıkmak için işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Şu anda Yunanistan'ın, Rusya'nın gaz tedarikini durdurduğu Bulgaristan'a yardım ettiğine dikkat çeken Miçotakis, LNG alan bir ülke olarak Yunanistan'ın Bulgaristan'ın ihtiyacının bir kısmını karşılayabileceğini ekledi.