https://tr.sputniknews.com/20220624/rus-disisleri-moskovanin-nukleer-silahlara-yaklasimi-tamamen-caydiricilik-mantigina-dayaniyor-1057906267.html

Rus Dışişleri: Moskova'nın nükleer silahlara yaklaşımı tamamen caydırıcılık mantığına dayanıyor

Rus Dışişleri: Moskova'nın nükleer silahlara yaklaşımı tamamen caydırıcılık mantığına dayanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın kimseyi nükleer silahlarla tehdit etmediğini, Moskova'nın nükleer silahlara yaklaşımının tamamen... 24.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-24T22:27+0300

2022-06-24T22:27+0300

2022-06-24T22:27+0300

ukrayna krizi

rusya

mariya zaharova

dışişleri

nükleer

nükleer savaş

nükleer caydırıcılık

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Ukrayna ihtilafı bağlamında Taraf Devletler Konferansı (TPNW ) öncesinde ‘nükleer silah kullanımına yönelik karşılıklı tehditlere’ ilişkin açıklamalar ve konferans kürsüsünden Rusya'nın sözde ‘nükleer şantajına’ yönelik ifadelerin şaşkınlık yaratmaması mümkün değil” dedi.Rusya’nın yaklaşımlarının, Ukrayna krizini alevlendiren ve kendilerini ‘nükleer ittifak’ ilan eden NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı hibrit bir savaş başlattığı mevcut koşullar da dahil olmak üzere, tamamen caydırıcılık mantığına dayandığını belirten Zaharova şu ifadeleri kullandı:Zaharova ayrıca, Rusya'nın Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması konusundaki tutumunun değişmediğine vurgu yaparak, “Bu anlaşma, artan nükleer risklerin azaltılmasına hiçbir şekilde katkıda bulunmadığı gibi, insanlığı belirlenen hedefe bir adım dahi yaklaştırmıyor. Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nda ortaya konan yaklaşım sadece nükleer ve nükleer olmayan devletler arasındaki çelişkilerin artmasına yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220624/rusya-zelenskiyin-nefret-soylemi-orneklerini-birlesmis-milletlere-sundu-1057892443.html

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rusya, mariya zaharova, dışişleri, nükleer, nükleer savaş, nükleer caydırıcılık