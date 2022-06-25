Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220625/akkuyu-ngsden-yasanan-gerginlikle-ilgili-aciklama-olaya-sebep-olan-kisiler-gozaltina-alinmistir-1057942940.html
Akkuyu NGS'den yaşanan gerginlikle ilgili açıklama: Olaya sebep olan kişiler gözaltına alınmıştır
Akkuyu NGS'den yaşanan gerginlikle ilgili açıklama: Olaya sebep olan kişiler gözaltına alınmıştır
Akkuyu NGS, inşaat sahasındaki "gerginlik" görüntülerine ilişkin açıklamasında "Yaşanan gerginlik kontrol altına alınmıştır. Olaya sebep olan kişiler gözaltına... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T23:27+0300
2022-06-25T23:37+0300
türkiye
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103555/34/1035553486_0:62:1201:737_1920x0_80_0_0_3669d66ebc03387be18047c7aa2c0634.jpg
Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yaşanan ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre açıklamada, Akkuyu NGS şantiyesinde bugün taşeron şirketlerin iki çalışanı arasında, bir grubun da desteklediği gerginlik yaşandığı belirtildi.Güvenlik görevlileri ve jandarma ekipleri tarafından olaya anında müdahale edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103555/34/1035553486_68:0:1131:797_1920x0_80_0_0_46a353a7f0329bdc71bda8e0f555c15f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali

Akkuyu NGS'den yaşanan gerginlikle ilgili açıklama: Olaya sebep olan kişiler gözaltına alınmıştır

23:27 25.06.2022 (güncellendi: 23:37 25.06.2022)
© AA / Sezgin Pancar Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan ve yapımına devam edilen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), "Açık Kapı" etkinliği kapsamında ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı.
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan ve yapımına devam edilen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Açık Kapı etkinliği kapsamında ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© AA / Sezgin Pancar
Abone olTelegram
Akkuyu NGS, inşaat sahasındaki "gerginlik" görüntülerine ilişkin açıklamasında "Yaşanan gerginlik kontrol altına alınmıştır. Olaya sebep olan kişiler gözaltına alınmış olup iki kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden olan olayla ilgili soruşturma sürmektedir" denildi.
Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yaşanan ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre açıklamada, Akkuyu NGS şantiyesinde bugün taşeron şirketlerin iki çalışanı arasında, bir grubun da desteklediği gerginlik yaşandığı belirtildi.
Güvenlik görevlileri ve jandarma ekipleri tarafından olaya anında müdahale edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Yaşanan gerginlik kontrol altına alınmıştır. Olaya sebep olan kişiler gözaltına alınmış olup iki kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden olan olayla ilgili soruşturma sürmektedir. Akkuyu Nükleer AŞ'nin güvenlik birimi, olayın soruşturmasını gerçekleştiren makamlara gerekli tüm desteği sağlamaktadır. Yaşanan durum Akkuyu NGS şantiyesindeki çalışma programını etkilememiştir, tüm çalışmalar her zamanki gibi devam etmektedir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала