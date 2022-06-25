https://tr.sputniknews.com/20220625/akkuyu-ngsden-yasanan-gerginlikle-ilgili-aciklama-olaya-sebep-olan-kisiler-gozaltina-alinmistir-1057942940.html
Akkuyu NGS'den yaşanan gerginlikle ilgili açıklama: Olaya sebep olan kişiler gözaltına alınmıştır
Akkuyu NGS'den yaşanan gerginlikle ilgili açıklama: Olaya sebep olan kişiler gözaltına alınmıştır
Akkuyu NGS, inşaat sahasındaki "gerginlik" görüntülerine ilişkin açıklamasında "Yaşanan gerginlik kontrol altına alınmıştır. Olaya sebep olan kişiler gözaltına... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T23:27+0300
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Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yaşanan ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre açıklamada, Akkuyu NGS şantiyesinde bugün taşeron şirketlerin iki çalışanı arasında, bir grubun da desteklediği gerginlik yaşandığı belirtildi.Güvenlik görevlileri ve jandarma ekipleri tarafından olaya anında müdahale edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
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Akkuyu NGS'den yaşanan gerginlikle ilgili açıklama: Olaya sebep olan kişiler gözaltına alınmıştır
23:27 25.06.2022 (güncellendi: 23:37 25.06.2022) Abone ol
Akkuyu NGS, inşaat sahasındaki "gerginlik" görüntülerine ilişkin açıklamasında "Yaşanan gerginlik kontrol altına alınmıştır. Olaya sebep olan kişiler gözaltına alınmış olup iki kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden olan olayla ilgili soruşturma sürmektedir" denildi.
Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yaşanan ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre açıklamada, Akkuyu NGS şantiyesinde bugün taşeron şirketlerin iki çalışanı arasında, bir grubun da desteklediği gerginlik yaşandığı belirtildi.
Güvenlik görevlileri ve jandarma ekipleri tarafından olaya anında müdahale edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Yaşanan gerginlik kontrol altına alınmıştır. Olaya sebep olan kişiler gözaltına alınmış olup iki kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden olan olayla ilgili soruşturma sürmektedir. Akkuyu Nükleer AŞ'nin güvenlik birimi, olayın soruşturmasını gerçekleştiren makamlara gerekli tüm desteği sağlamaktadır. Yaşanan durum Akkuyu NGS şantiyesindeki çalışma programını etkilememiştir, tüm çalışmalar her zamanki gibi devam etmektedir."