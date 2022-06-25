https://tr.sputniknews.com/20220625/ankarada-saganak-yagislarin-ardindan-barajlar-doldu--1057922731.html

Ankara'da sağanak yağışların ardından barajlar doldu: Su oranı yüzde 28,88'e yükseldi

Ankara'da sağanak yağışların ardından barajlar doldu: Su oranı yüzde 28,88'e yükseldi

Ankara’da 7 Haziran’da başlayan ve iki hafta boyunca devam eden sağanak ve dolu yağışı başkentin barajlarını doldurdu. 26 Mart’ta 17,25’e seviyesinde olan... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T12:22+0300

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türkiye

ankara

baraj

doluluk oranı

sağanak

sel

su baskını

su

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Ankara’da 7 Haziran’da etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı, şehir yaşamını olumsuz etkilemişti. Birçok ev, iş yeri ve otopark sular altında kaldığı sağanak sonrasında çok sayıda insanı maddi zarara uğratmıştı. Yaklaşık iki hafta boyunca devam eden sağanağın olumsuz etkileri, barajları tam tersi şekilde yansıdı. Buna göre, söz konusu yağışlar ile barajlardaki doluluk oranı yükselmeye başladı. 26 Mart’ta aktif yani kullanılabilir su doluluk oranı yüzde 17,25 olan oran 25 Haziran itibarıyla 28,88’e yükseldi.Ankara'nın 1 milyar 584 milyon metreküplük toplam baraj hacmindeki 457 milyon 558 bin metreküplük yüzde 28,88'lik doluluk oranı, İstanbul'un 868 milyon 68 bin metreküplük toplam baraj hacmi içinde yüzde 52,67’lik bir orana denk geliyor. Ankara'da bulunan Kurtboğazı ve Eğrekkaya barajlarının doluluk oranı havadan görüntülendi.

https://tr.sputniknews.com/20220621/istanbul-ve-ankara-dahil-32-kente-sari-uyari-1057684005.html

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ankara, baraj, doluluk oranı, sağanak, sel, su baskını, su