https://tr.sputniknews.com/20220625/ekmek-fiyatlariyla-ilgili-aciklama-istanbulda-5-lira-uygulamasi-pazartesiden-itibaren-son-buluyor-1057938504.html

Ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama: İstanbul'da 5 lira uygulaması pazartesiden itibaren son buluyor

Ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama: İstanbul'da 5 lira uygulaması pazartesiden itibaren son buluyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, İstanbul'da 3 ilçede ekmeğin 5 liradan satılmasına ilişkin, "Yapılan çalışma neticesinde bu 3 ilçede 5 lira... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T20:39+0300

2022-06-25T20:39+0300

2022-06-25T20:39+0300

türkiye

türkiye fırıncılar federasyonu

ekmek

halil ibrahim balcı

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul'un 3 ilçesinde ekmeğin 5 liradan satılmasıyla ilgili açıklama yaptı.Balcı, Samsun'da bir otelde düzenlenen "Mesleki Değerlendirme ve İstişare Toplantısı"nda, ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde buldu.'Türkiye'de azami ekmek kilogram fiyatı 20 lira'Son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen "İstanbul'da ekmek 5 lira oldu" konusuna değinen Balcı, "Geçen hafta İstanbul'un 3 ilçesinde ekmek 5 lira uygulaması başladı. Yasal olmayan uygulamanın doğru olmadığını ifade ettik. Türkiye'de azami ekmek kilogram fiyatı 20 lira. Siz 200 gram ekmeği 5 liradan satarsanız bu, 20 liranın üzerinde bir fiyat oluyor. Meslektaşlarımızın bu yanlıştan döneceğini, yasal olmayan bu uygulamanın sürdürülebilir olmayacağını ifade etmiştik. Bu hafta itibarıyla bu yanlıştan döneceklerini söylemiştim. Yapılan çalışma neticesinde bu 3 ilçede 5 lira uygulaması son bulmuş oluyor pazartesi gününden itibaren" diye konuştu.'Ekmek en ucuz temel gıda maddesi'Bazı illerde gram farklılığından dolayı fiyatın farklı olabileceğini ama kesinlikle Türkiye'nin hiçbir yerinde kilogram fiyatının 20 liranın üzerine çıkmayacağını vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:'Halkımızı tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok'Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla undaki desteklemenin devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:Fırıncı esnafını sıkıntıya sokacak kalemlerde değişiklik olması durumunda çözümü için çalışma içinde olacaklarını anlatan Balcı, "Ekmek fiyatını yanlış bilgilendirip bilgi kirliliği yapmamak gerekiyor. Ekmek, halkımızın temel gıda maddesi olduğu için hassas bir konu. Halkımızı tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok. Bir değişiklik olması durumunda yetkili kurum olan Fırıncılar Federasyonu bu konuda açıklama yapacak. Ekmek fiyatı konusunda kimse niyet okumasın" ifadesini kullandı.

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türkiye fırıncılar federasyonu, ekmek, halil ibrahim balcı