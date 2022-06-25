Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220625/istanbul-valiligi-yarin-trafige-kapatilacak-yollari-acikladi-1057940131.html
İstanbul Valiliği yarın trafiğe kapatılacak yolları açıkladı
İstanbul Valiliği yarın trafiğe kapatılacak yolları açıkladı
İstanbul Valiliği, yarın yapılacak "Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı" nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T21:36+0300
2022-06-25T21:36+0300
türkiye
istanbul
istanbul valiliği
kapalı yollar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056627076_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be2da21746aa6ef066bb43691f434a5a.jpg
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 07.00'den 13.30'a kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:Alternatif güzergahların ise Rio De Janerio Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişiminden sahil istikameti ve Sinan Erdem istikameti, Dumlupınar Sokağı, Remzi Kazancıgil Caddesi ve Yeni Fişekhane Caddesi olacağı bildirildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056627076_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6d4ee4938737595eed40ecac78fbed2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, istanbul valiliği, kapalı yollar

İstanbul Valiliği yarın trafiğe kapatılacak yolları açıkladı

21:36 25.06.2022
İstanbul, Cevizlibağ, araç, trafik
İstanbul, Cevizlibağ, araç, trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
Abone olTelegram
İstanbul Valiliği, yarın yapılacak "Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı" nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 07.00'den 13.30'a kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

"Strazburg Caddesi Sahil istikametine Ataköy Polis Merkezi önünden kapanacak. Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişimi Ali Rıza Efendi Caddesi yönüne akım verilmeyecek. 19 Mayıs Caddesi ile Ali Rıza Efendi Caddesi kesişimi. Akım Ali Rıza Efendi Caddesi'ne verilmeyecek. Conk Bayırı Caddesi kapanacak."

Alternatif güzergahların ise Rio De Janerio Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişiminden sahil istikameti ve Sinan Erdem istikameti, Dumlupınar Sokağı, Remzi Kazancıgil Caddesi ve Yeni Fişekhane Caddesi olacağı bildirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала