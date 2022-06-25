https://tr.sputniknews.com/20220625/istanbul-valiligi-yarin-trafige-kapatilacak-yollari-acikladi-1057940131.html
İstanbul Valiliği yarın trafiğe kapatılacak yolları açıkladı
İstanbul Valiliği yarın trafiğe kapatılacak yolları açıkladı
İstanbul Valiliği, yarın yapılacak "Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı" nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T21:36+0300
2022-06-25T21:36+0300
2022-06-25T21:36+0300
türkiye
istanbul
istanbul valiliği
kapalı yollar
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 07.00'den 13.30'a kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:Alternatif güzergahların ise Rio De Janerio Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişiminden sahil istikameti ve Sinan Erdem istikameti, Dumlupınar Sokağı, Remzi Kazancıgil Caddesi ve Yeni Fişekhane Caddesi olacağı bildirildi.
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istanbul, istanbul valiliği, kapalı yollar
İstanbul Valiliği yarın trafiğe kapatılacak yolları açıkladı
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İstanbul Valiliği, yarın yapılacak "Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı" nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 07.00'den 13.30'a kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:
"Strazburg Caddesi Sahil istikametine Ataköy Polis Merkezi önünden kapanacak. Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişimi Ali Rıza Efendi Caddesi yönüne akım verilmeyecek. 19 Mayıs Caddesi ile Ali Rıza Efendi Caddesi kesişimi. Akım Ali Rıza Efendi Caddesi'ne verilmeyecek. Conk Bayırı Caddesi kapanacak."
Alternatif güzergahların ise Rio De Janerio Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişiminden sahil istikameti ve Sinan Erdem istikameti, Dumlupınar Sokağı, Remzi Kazancıgil Caddesi ve Yeni Fişekhane Caddesi olacağı bildirildi.