https://tr.sputniknews.com/20220625/istanbul-valiligi-yarin-trafige-kapatilacak-yollari-acikladi-1057940131.html

İstanbul Valiliği yarın trafiğe kapatılacak yolları açıkladı

İstanbul Valiliği yarın trafiğe kapatılacak yolları açıkladı

İstanbul Valiliği, yarın yapılacak "Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı" nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T21:36+0300

2022-06-25T21:36+0300

2022-06-25T21:36+0300

türkiye

istanbul

istanbul valiliği

kapalı yollar

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 07.00'den 13.30'a kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:Alternatif güzergahların ise Rio De Janerio Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişiminden sahil istikameti ve Sinan Erdem istikameti, Dumlupınar Sokağı, Remzi Kazancıgil Caddesi ve Yeni Fişekhane Caddesi olacağı bildirildi.

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istanbul, istanbul valiliği, kapalı yollar