https://tr.sputniknews.com/20220625/marmaristeki-yanginin-sondurulmesi-icin-askeri-helikopterler-201-sorti-yapti-1057932788.html

Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı

Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T18:08+0300

2022-06-25T18:08+0300

2022-06-25T18:08+0300

türkiye

marmaris

türk silahlı kuvvetleri

orman yangını

helikopter

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Devletimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının omuz omuza mücadelesiyle kontrol altına alınan Marmaris'teki yangında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yangınla mücadelede personelin yanı sıra biri CH-47 olmak üzere toplam 6 helikopter, 1 adet C-130 uçağı, 1 İHA, su tankerleri, arazözler, dozerler ve yangın söndürme araçları görevlendirdi. Helikopterler toplamda 201 sorti gerçekleştirdi."

türkiye

marmaris

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marmaris, türk silahlı kuvvetleri, orman yangını, helikopter