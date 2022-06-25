https://tr.sputniknews.com/20220625/marmaristeki-yanginin-sondurulmesi-icin-askeri-helikopterler-201-sorti-yapti-1057932788.html
Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı
Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T18:08+0300
2022-06-25T18:08+0300
2022-06-25T18:08+0300
türkiye
marmaris
türk silahlı kuvvetleri
orman yangını
helikopter
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Devletimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının omuz omuza mücadelesiyle kontrol altına alınan Marmaris'teki yangında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yangınla mücadelede personelin yanı sıra biri CH-47 olmak üzere toplam 6 helikopter, 1 adet C-130 uçağı, 1 İHA, su tankerleri, arazözler, dozerler ve yangın söndürme araçları görevlendirdi. Helikopterler toplamda 201 sorti gerçekleştirdi."
türkiye
marmaris
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marmaris, türk silahlı kuvvetleri, orman yangını, helikopter
Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı
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Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Devletimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının omuz omuza mücadelesiyle kontrol altına alınan Marmaris'teki yangında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yangınla mücadelede personelin yanı sıra biri CH-47 olmak üzere toplam 6 helikopter, 1 adet C-130 uçağı, 1 İHA, su tankerleri, arazözler, dozerler ve yangın söndürme araçları görevlendirdi. Helikopterler toplamda 201 sorti gerçekleştirdi."