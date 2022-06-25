Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220625/marmaristeki-yanginin-sondurulmesi-icin-askeri-helikopterler-201-sorti-yapti-1057932788.html
Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı
Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T18:08+0300
2022-06-25T18:08+0300
türkiye
marmaris
türk silahlı kuvvetleri
orman yangını
helikopter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057932965_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_df9b632560c4d3ef5136026dfc3fe9fb.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Devletimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının omuz omuza mücadelesiyle kontrol altına alınan Marmaris'teki yangında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yangınla mücadelede personelin yanı sıra biri CH-47 olmak üzere toplam 6 helikopter, 1 adet C-130 uçağı, 1 İHA, su tankerleri, arazözler, dozerler ve yangın söndürme araçları görevlendirdi. Helikopterler toplamda 201 sorti gerçekleştirdi."
türkiye
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057932965_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8bc4c1de2feb10bd589c53582dd8371f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
marmaris, türk silahlı kuvvetleri, orman yangını, helikopter

Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı

18:08 25.06.2022
© AAMarmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı
Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Devletimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının omuz omuza mücadelesiyle kontrol altına alınan Marmaris'teki yangında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yangınla mücadelede personelin yanı sıra biri CH-47 olmak üzere toplam 6 helikopter, 1 adet C-130 uçağı, 1 İHA, su tankerleri, arazözler, dozerler ve yangın söndürme araçları görevlendirdi. Helikopterler toplamda 201 sorti gerçekleştirdi."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала