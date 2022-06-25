https://tr.sputniknews.com/20220625/pfizer-biontech-omicrona-karsi-daha-etkili-asi-gelistirdik-1057941596.html

Pfizer-BioNTech: Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdik

Pfizer-BioNTech: Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdik

Pfizer-BioNTech, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T22:52+0300

2022-06-25T22:52+0300

2022-06-25T22:52+0300

koronavirüs

pfizer

biontech

albert bourla

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Pfizer-BioNTech, güncellenen Kovid-19 aşılarının Omicron varyantına karşı orijinal aşıdan daha yüksek bağışıklık tepkisi gösterdiğini açıkladı.BioNTech'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Omicron varyantına karşı sadece varyantı hedefleyen veya orijinal aşıya varyant koruması ekleyen bir kombinasyon güçlendirici olmak üzere iki farklı yöntem üzerinde çalışma yapıldı.56 yaş ve üstü 1200'den fazla yetişkinde 30 ve 60 mikrogram olmak üzere iki farklı doz seviyesi test edildi.Her iki aşının da Omicron varyantına karşı orijinal aşıdan daha yüksek bağışıklık tepkisi gösterdiği bildirilirken varyant ile savaşan antikorlarda önemli artış gözlendi.Pfizer CEO'su Albert Bourla, yaptığı açıklamada, "Bu verilere dayanarak, Omicron'a uyarlanmış çok güçlü iki adayımız (aşı) olduğuna inanıyoruz." dedi.ABD ilaç şirketi Moderna da kısa süre önce geliştirdiği yeni Kovid-19 destekleyici aşısının Omicron varyantına karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirdiğini açıklamıştı.

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pfizer, biontech , albert bourla