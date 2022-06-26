https://tr.sputniknews.com/20220626/4-yasindaki-cocugu-konusamadigi-icin-papaza-goturup-esek-dili-yedirdiler-otizmli-oldugu-anlasildi-1057961446.html

4 yaşındaki çocuğu konuşamadığı için papaza götürüp eşek dili yedirdiler, otizmli olduğu anlaşıldı

4 yaşındaki çocuğu konuşamadığı için papaza götürüp eşek dili yedirdiler, otizmli olduğu anlaşıldı

Kocaeli’de yaşayan ve atipik otizm teşhisi konulan 4 yaşındaki Ali Sarp Aydın’ın ailesinin, çocuklarını konuşturmak için denemediği yöntem kalmadı. ‘Papaz... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T14:38+0300

2022-06-26T14:38+0300

2022-06-26T14:38+0300

otizm

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Kocaeli’de yaşayan 4 yaşındaki Ali Sarp Aydın, konuşma çağına geldiğinde ailesi hiçbir şekilde kendileri ile temas kurmadığını ve kelime çıktılarının olmadığını fark etti. Bir şeylerin ters gittiğini anlayan aile, önce çevresindekilerin fikirleri ile farklı hocaları gezdi. Yine çareyi bulamayan aile, ‘Bu çocukta papaz büyüsü var. Papaz bulmanız gerekiyor’ tavsiyesi üzerine papaz aramaya başladı. İstanbul’da papaz ile temasa geçen aile 8 bin lira vererek papaz ile görüşme yaptı. ‘Bu çocuğa dana, eşek dili yedirin’ tavsiyelerini de dinleyen aile, o yöntemi de uyguladı. Ancak yine bir fayda göremeyen aile son olarak psikiyatriye gitmeye karar verdi. Yapılan kontrollerde Ali Sarp Aydın’a atipik otizm teşhisi konuldu.‘İlk 4 ay içinde çocuğumuzun konuşmasına vesile oldular’Sonrasındaki süreci anlatan baba Alparslan Aydın, “Ali’nin biz farklı bir durumunun olduğunu vermiş olduğumuz komutları almadığında fark ettik. Bir komut verdiğimizde, ismini söylediğimizde bize bakmıyordu. Oyuncakları olduğu yerde çevirirken, hep tekrar etmesinden anladık. Psikiyatriye götürdük. Atipik otizm teşhisi konuldu, konuşamıyordu. Özel bir kuruma başvurduk. 6 aylık eğitim aldı, oradaki eğitimde ufak bir ilerleme vardı. Kurum kapanınca başka bir kuruma gittik. İlk aldığımız verimlerin de gittiğini fark edince, burayı duyduk ve geldik. Özellikle 4 ay içinde çocukların konuştuğunu duyunca geldik. Bunun reklam mı, yalan mı olduğu araştırdık ve gerçek olduğunu anlayınca Kasım 2021 yılında buraya geldi. İlk 4 ay içinde çocuğumuzun konuşmasına vesile oldular” dedi.‘Doğru, yanlış bütün yollara başvurduk’Çocuklarının hiç konuşamadığını belirten baba Alparslan Aydın, “Bir şey istediği zaman benim elimi tutuyordu, istediği şeyin yanına götürüyordu. 2.5-3 sene bekledik, ‘anne, baba’ desin diye ama onu bile söylemiyordu. İnsanın gerçekten bu durumda evladının konuşamadığını, ifade edemediğini görmesi çok kötü bir durum. Ümitsizliğe kapılmamak gerekli. O durum tarif edilemez, eşimin ağladığı günleri biliyorum. Kendi akranları konuşurken onun konuşamaması, kendine zarar vermesi gerçekten bizim için zor zordu. Şükürler olsun şu anda çok iyi konuşuyor. Sinirlilik hali geçti” diye konuştu.Evlatlarının konuşması için saçma gelecek şeylere başvurduklarını anlatan baba Aydın, “İstanbul’da papaza kadar gittik. Birisi, ‘Papaz büyüsü olabilir’ dedi. Biz de, ‘Nerede bu papaz dedik’ ve İstanbul’a gittik. O zamanın parası 8 bin lira verdik. Papaz bize şu dili, bu dili, eşek, dana dili yedirin’ dedi. Doğru, yanlış bütün yollara başvurduk” ifadelerini kullandı.Kocaeli’de yaşadığını ifade eden baba Alparslan Aydın, “Bu şekilde aileler varsa Atlantis’i çok öneriyorum. Aileler reklam zannediyor olabilirler. En iyisinin eğitim olduğu kanaatindeyim. 3 tane kurum değiştirdim en iyisini Atlantis’te yaşadım. İmkanları varsa önce bu kurumu inceleyip gelmelerini isterim. Çocuğum özel hocalarla eğitim alıyor, çeşitli hayvanlar ile temas kurmasıyla ilerleme kaydettiğini görüyorum. Özel yerlere gidip bir iki saat çocuğunuzu orada tutacağınıza, doğanın içinde dersler bittikten sonra hayvanlarla iç içe olunabilen yerleri tavsiye ederim. Bu işi herkes para karşılığında yapar, Atlantis’i ben bunlardan ayırmak istiyorum. Tüm çocuklar ile olan ilgileri, projelerden beni bilgilendirmeleri, verdikleri tarihlerde gerçekten çocuğumun ve diğer çocukların gelişimlerini göstermesiyle, Türkiye’de değil, Avrupa’da bile bir numara olduğunu söyleyebilirim” dedi.

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otizm