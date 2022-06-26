https://tr.sputniknews.com/20220626/g7de-johnsondan-gogsumuz-ciplak-ata-binip-putinden-daha-kabadayi-oldugumuzu-gosterelim-onerisi-1057967928.html

G7'de Johnson'dan 'Göğsümüz çıplak ata binip Putin'den daha kabadayı olduğumuzu gösterelim' önerisi

G7'de Johnson'dan 'Göğsümüz çıplak ata binip Putin'den daha kabadayı olduğumuzu gösterelim' önerisi

G7 liderleri zirvesi, Britanya Başbakanı Johnson'ın üstlerini çıkarıp göğüs kaslarını sergileyerek Putin'den daha kabadayı olduklarını gösterme 'esprisiyle'... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T21:55+0300

2022-06-26T21:55+0300

2022-06-26T22:30+0300

ukrayna krizi

g7 liderler zirvesi

boris johnson

justin trudeau

vladimir putin

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Almanya'nın evsahipliğindeki G7 zirvesi için Bavyera eyaletinin Elmau Sarayı'nda biraraya gelen ABD, Britanya, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada ve Japonya liderlerinin aklında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin vardı. G7 liderleri, geçmişte Sibirya tatillerinde üstü çıplak halde ata binip balık avlayan Putin'e karşı "Biz de soyunsak mı" diye şakalaştı.G7 liderleri yuvarlak masa etrafında yerlerini alırken, Rusya'ya yönelik komploların başını çektiği ve Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşması yapmasını engellediği Batı basınına bile yansıyan Britanya Başbakan Boris Johnson (BoJo) kendince Putin'le dalga geçmeye çalıştı. Britanya'da en sıkı pandemi kapanması emrettiği dönemde başbakanlıkta içkili partiler verdiğinin ortaya çıkması skandalıyla (partygate) sarsılan ve kendi partisinde aleyhine güven oylamasını kılpayı farkla kazanarak koltuğa tutunan BoJo, diğer liderlere "Ceketli mi, ceketsiz mi" diye sordu. BoJo, sorusunun gerisindeki manayı "Putin'den daha kabadayı olduğumuzu göstermemiz lazım" diye açıkladı. Kanada'nın neo-liberal Başbakanı Justin Trudeau, "Göğsümüz çıplak halde ata binme gösterisi yapacağız" karşılığını verdi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, böyle bir pozun kendisi için ne anlama geleceğini hesaba katmamış olacak ki "Oh evet! Ata binmek en iyisidir" diye sohbete katıldı. "Onlara göğüs kaslarımızı göstereceğiz" diye tasdik eden BoJo, medyanın yakaladığından emin olmak için bu sözlerinin varyasyonlarını birkaç kez tekrarladı. Sohbetin videosu, AB Komisyonu'nun web sitesinde de yayımlandı. Hızını alamayan BoJo, İngiliz basınına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Ukrayna'ya destek konusunda gevşememesi için uyardı. 'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in haksız bir barış anlaşmasını imzalanmaması gerektiğini' de savunan BoJo, şöyle konuştu:"Çatışmayı şimdi (barışçı) çözüme kavuşturmaya yönelik herhangi bir girişim, yalnızca kalıcı istikrarsızlığa neden olacak ve Putin'e hem egemen ülkeleri hem de uluslararası piyasaları sonsuza kadar manipüle etme yetkisi verecektir."Zirvenin alışıldık gündeminde ise ilk etapta Rusya'ya yönelik yaptırımların yol açtığı tedarik krizi, yüksek enflasyon ve ekonomik durgunluk riskiyle mücadele için küresel altyapı ve yatırım ortaklığı kurulmasında mutabık kalındı. ABD Başkanı Joe Biden, "G7, küresel altyapı programlarını finanse etmek için 600 milyar dolarlık fon kurmayı amaçlıyor" açıklamasını yaptı.

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g7 liderler zirvesi, boris johnson, justin trudeau, vladimir putin