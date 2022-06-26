Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220626/guney-afrikada-bir-gece-kulubunde-22-kisi-hayatini-kaybetti-olum-nedenleri-arastiriliyor-1057967243.html
Güney Afrika'da bir gece kulübünde 22 kişi hayatını kaybetti: Ölüm nedenleri araştırılıyor
Güney Afrika'da bir gece kulübünde 22 kişi hayatını kaybetti: Ölüm nedenleri araştırılıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinin Eastern London kentindeki bir gece kulübünde, henüz belirlenemeyen nedenle 22 kişi hayatını kaybetti. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T19:47+0300
2022-06-26T19:49+0300
dünya
güney afrika cumhuriyeti
gece kulübü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102029/96/1020299653_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_508c85e43565d28edbe6ae0f54487337.jpg
Polisten yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Eastern London kentindeki Enyobeni isimli gece kulübünde 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, çok sayıda kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Açıklamada, hastaneye kaldırılan kişilerden 5'inin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 22'ye çıktığı kaydedildi.Polis Bakanı Bheki Cele, yaşları 13 ila 17 olan maktullerin ölüm nedeninin belirsizliğini koruduğunu, konuyu araştırmak için üst düzey bir adli tıp ekibi görevlendirdiklerini bildirdi.Yetkililer, maktullerin gaz zehirlenmesi sonucu ölmüş olabileceğini tahmin ediyor.Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah erken saatlerde Eastern London'daki eğlence yerinde hayatını kaybeden 22 gencin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
güney afrika cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102029/96/1020299653_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_287b5db353b0f52892f01300005d852d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney afrika cumhuriyeti, gece kulübü

Güney Afrika'da bir gece kulübünde 22 kişi hayatını kaybetti: Ölüm nedenleri araştırılıyor

19:47 26.06.2022 (güncellendi: 19:49 26.06.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girGece kulübü
Gece kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinin Eastern London kentindeki bir gece kulübünde, henüz belirlenemeyen nedenle 22 kişi hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Eastern London kentindeki Enyobeni isimli gece kulübünde 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, çok sayıda kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, hastaneye kaldırılan kişilerden 5'inin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 22'ye çıktığı kaydedildi.
Polis Bakanı Bheki Cele, yaşları 13 ila 17 olan maktullerin ölüm nedeninin belirsizliğini koruduğunu, konuyu araştırmak için üst düzey bir adli tıp ekibi görevlendirdiklerini bildirdi.
Yetkililer, maktullerin gaz zehirlenmesi sonucu ölmüş olabileceğini tahmin ediyor.
Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah erken saatlerde Eastern London'daki eğlence yerinde hayatını kaybeden 22 gencin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала