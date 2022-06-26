https://tr.sputniknews.com/20220626/guney-afrikada-bir-gece-kulubunde-22-kisi-hayatini-kaybetti-olum-nedenleri-arastiriliyor-1057967243.html

Güney Afrika'da bir gece kulübünde 22 kişi hayatını kaybetti: Ölüm nedenleri araştırılıyor

Güney Afrika'da bir gece kulübünde 22 kişi hayatını kaybetti: Ölüm nedenleri araştırılıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinin Eastern London kentindeki bir gece kulübünde, henüz belirlenemeyen nedenle 22 kişi hayatını kaybetti. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T19:47+0300

2022-06-26T19:47+0300

2022-06-26T19:49+0300

dünya

güney afrika cumhuriyeti

gece kulübü

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Polisten yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Eastern London kentindeki Enyobeni isimli gece kulübünde 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, çok sayıda kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Açıklamada, hastaneye kaldırılan kişilerden 5'inin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 22'ye çıktığı kaydedildi.Polis Bakanı Bheki Cele, yaşları 13 ila 17 olan maktullerin ölüm nedeninin belirsizliğini koruduğunu, konuyu araştırmak için üst düzey bir adli tıp ekibi görevlendirdiklerini bildirdi.Yetkililer, maktullerin gaz zehirlenmesi sonucu ölmüş olabileceğini tahmin ediyor.Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah erken saatlerde Eastern London'daki eğlence yerinde hayatını kaybeden 22 gencin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

güney afrika cumhuriyeti

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güney afrika cumhuriyeti, gece kulübü