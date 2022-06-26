https://tr.sputniknews.com/20220626/israil-basbakani-hukumetimiz-kisa-omurlu-ama-buyuk-basarilara-sahip-bir-hukumetti-1057966045.html

İsrail Başbakanı: Hükümetimiz, kısa ömürlü ama büyük başarılara sahip bir hükümetti

İsrail Başbakanı: Hükümetimiz, kısa ömürlü ama büyük başarılara sahip bir hükümetti

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, öncülük ettiği koalisyon hükümetinin, "kısa ömürlü ama büyük başarılara sahip bir hükümet" olduğunu söyledi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T18:02+0300

2022-06-26T18:02+0300

2022-06-26T18:02+0300

politika

israil

naftali bennett

erken seçim

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Bennett, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, liderlik ettiği koalisyon hükümetinin dağılması ve Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı alması konusunda değerlendirmelerde bulundu."İsrail devleti, ne yazık ki yakında seçim sürecine girecek." diyen Bennett, şöyle devam etti:Bennett, koalisyonda görev alan bakanlara, "profesyonellik ve özverili çalışmalarından" dolayı teşekkür etti.13 Haziran 2021’de göreve gelen hükümetin bu sürede işsizlik, ekonomi ve güvenlik gibi konularda ilerleme kaydettiğini savunan Bennett, "Bildiğiniz gibi kalıcı olan ancak başarısı az olan hükümetler vardır. Bizim hükümetimiz kısa ömürlü ama büyük başarılara sahip bir hükümetti. İşleri 'halk için birlikte' (düsturuyla) halleden bir hükümetti. Bu, her birimizin payına düşeni alacağı, çok iyi hatırlanacak bir tanım." dedi.Bennett, "Bu, karmaşık bir koalisyona dayanan mükemmel bir hükümetti. Burada ideolojik farklılıkları bir kenara bırakıp İsrail devleti için mücadele ve hareket etmeyi bilen bir grup insan var." diye konuştu.İsrail'de erken seçim kapıdaİsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.Kararın bu hafta başındaki Meclis oturumlarında onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak. ​​​​​​​

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