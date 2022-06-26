https://tr.sputniknews.com/20220626/kastamonuda-otomobil-ile-yolcu-otobusu-carpisti-2-olu-16-yarali-1057949243.html
Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı
Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpıştı trafik kazasında 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T08:30+0300
2022-06-26T08:30+0300
2022-06-26T08:30+0300
türkiye
kastamonu
kaza
otobüs
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İstanbul'dan Samsun yönüne seyreden otomobil, Çaykapı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otobüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Etçi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Miray Sane Etçi olay yerinde hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle, bir süre ulaşıma kapanan uluslararası D-100 kara yolu Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları, Tosya jandarma Komutanlığı ve Tosya Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.
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kastamonu, kaza, otobüs
Kastamonu'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile otobüsün çarpıştı trafik kazasında 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.
İstanbul'dan Samsun yönüne seyreden otomobil, Çaykapı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otobüs ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Etçi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Miray Sane Etçi olay yerinde hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, bir süre ulaşıma kapanan uluslararası D-100 kara yolu Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları, Tosya jandarma Komutanlığı ve Tosya Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.