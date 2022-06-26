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Kocaeli'de düğünde kavga: 1'i polis, 5 kişi yaralandı
Kocaeli'de düğünde kavga: 1'i polis, 5 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düğünde çıkan kavgada 2 kişi silahla 1'i polis 3 kişi ise darp edilerek yaralandı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T22:12+0300
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türkiye
düğün
kavga
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Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde bir düğünde alkollü olduğu öne sürülen gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavgada 2 kişi tabancayla ateş açılması sonucu bacağından, 2 kişi darp edilerek yaralandı. Kavgaya müdahale sırasında bir polis memuru da kafasına aldığı darbeyle yaralandı.Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.Grupları ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kalan polis, Eray A, Tolga Ç. ve Mahsun Ç'yi gözaltına aldı.
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düğün, kavga, kocaeli

Kocaeli'de düğünde kavga: 1'i polis, 5 kişi yaralandı

22:12 26.06.2022
© AAKocaeli'de düğünde kavga: 1'i polis, 5 kişi yaralandı
Kocaeli'de düğünde kavga: 1'i polis, 5 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© AA
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düğünde çıkan kavgada 2 kişi silahla 1'i polis 3 kişi ise darp edilerek yaralandı.
Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde bir düğünde alkollü olduğu öne sürülen gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi tabancayla ateş açılması sonucu bacağından, 2 kişi darp edilerek yaralandı. Kavgaya müdahale sırasında bir polis memuru da kafasına aldığı darbeyle yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Grupları ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kalan polis, Eray A, Tolga Ç. ve Mahsun Ç'yi gözaltına aldı.
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