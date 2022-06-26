https://tr.sputniknews.com/20220626/kocaelide-dugunde-kavga-1i-polis-5-kisi-yaralandi-1057969814.html

Kocaeli'de düğünde kavga: 1'i polis, 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de düğünde kavga: 1'i polis, 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düğünde çıkan kavgada 2 kişi silahla 1'i polis 3 kişi ise darp edilerek yaralandı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T22:12+0300

2022-06-26T22:12+0300

2022-06-26T22:12+0300

türkiye

düğün

kavga

kocaeli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057969670_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3338870267b40076418429093dcfc94b.jpg

Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde bir düğünde alkollü olduğu öne sürülen gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavgada 2 kişi tabancayla ateş açılması sonucu bacağından, 2 kişi darp edilerek yaralandı. Kavgaya müdahale sırasında bir polis memuru da kafasına aldığı darbeyle yaralandı.Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.Grupları ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kalan polis, Eray A, Tolga Ç. ve Mahsun Ç'yi gözaltına aldı.

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

düğün, kavga, kocaeli