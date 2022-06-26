https://tr.sputniknews.com/20220626/oyuncu-osman-wober-hayatini-kaybetti-1057944489.html
Oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti
Oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Deve Tuncay' karakteri ile tanınan oyuncu Osman Wöber, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T00:28+0300
2022-06-26T00:28+0300
2022-06-26T00:44+0300
osman wöber
türkiye
zafer algöz
oyuncu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057944195_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3e53ddca08ce6b81f41524d24167376f.jpg
Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.Wöber'in ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. lgöz, paylaşımında "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.Osman Wöber kimdir?Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.Wöber'in vefatını usta oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, paylaşımında "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gören oyuncu, tiyatroya Devlet Tiyatrolarında başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında çeşitli roller aldı.Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057944195_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2a1c8d4476b741749f13dc5bd1d80c35.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
osman wöber, zafer algöz, oyuncu
Oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti
00:28 26.06.2022 (güncellendi: 00:44 26.06.2022) Abone ol
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Deve Tuncay' karakteri ile tanınan oyuncu Osman Wöber, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.
Wöber'in ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
lgöz, paylaşımında "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Osman Wöber kimdir?
Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.
Wöber'in vefatını usta oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, paylaşımında "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gören oyuncu, tiyatroya Devlet Tiyatrolarında başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında çeşitli roller aldı.
Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.