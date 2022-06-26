Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220626/oyuncu-osman-wober-hayatini-kaybetti-1057944489.html
Oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti
Oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Deve Tuncay' karakteri ile tanınan oyuncu Osman Wöber, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T00:28+0300
2022-06-26T00:44+0300
osman wöber
türkiye
zafer algöz
oyuncu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057944195_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3e53ddca08ce6b81f41524d24167376f.jpg
Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.Wöber'in ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. lgöz, paylaşımında "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.Osman Wöber kimdir?Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.Wöber'in vefatını usta oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, paylaşımında "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gören oyuncu, tiyatroya Devlet Tiyatrolarında başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında çeşitli roller aldı.Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057944195_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2a1c8d4476b741749f13dc5bd1d80c35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
osman wöber, zafer algöz, oyuncu

Oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti

00:28 26.06.2022 (güncellendi: 00:44 26.06.2022)
© Twitter Osman Wöber
Osman Wöber - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© Twitter
Abone olTelegram
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Deve Tuncay' karakteri ile tanınan oyuncu Osman Wöber, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.
Wöber'in ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
lgöz, paylaşımında "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Osman Wöber kimdir?

Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.
Wöber'in vefatını usta oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, paylaşımında "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gören oyuncu, tiyatroya Devlet Tiyatrolarında başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında çeşitli roller aldı.
Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала