https://tr.sputniknews.com/20220626/oyuncu-osman-wober-hayatini-kaybetti-1057944489.html

Oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti

Oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Deve Tuncay' karakteri ile tanınan oyuncu Osman Wöber, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

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osman wöber

türkiye

zafer algöz

oyuncu

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Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.Wöber'in ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. lgöz, paylaşımında "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.Osman Wöber kimdir?Avusturyalı-Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda etti.Wöber'in vefatını usta oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, paylaşımında "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gören oyuncu, tiyatroya Devlet Tiyatrolarında başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında çeşitli roller aldı.Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

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osman wöber, zafer algöz, oyuncu