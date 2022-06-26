https://tr.sputniknews.com/20220626/profdr-ozlem-tureci-ve-prof-dr-ugur-sahine-insanliga-ustun-hizmet-odulu-1057945134.html

Prof.Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e 'İnsanlığa Üstün Hizmet' ödülü

Prof.Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e 'İnsanlığa Üstün Hizmet' ödülü

Koronavirüs salgınında ilk aşıyı duyuran ve geliştiren Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e Vehbi Koç Vakfı tarafından 'İnsanlığa Üstün Hizmet'... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T00:46+0300

2022-06-26T00:46+0300

2022-06-26T00:55+0300

koronavirüs

uğur şahin

özlem türeci

koronavirüs aşısı

ödül

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Her yıl sırasıyla sağlık, eğitim ve kültür alanlarında üstün başarıları takdir ve teşvik ettiği Vehbi Koç Vakfı Yeni Nesle Umut Cesaret ve İlham Veren İnsanlığa Üstün Hizmet Ödül Töreni Koç Üniversitesi'nde yapıldı. Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'nün ilk kazananları, geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla pandemi sırasında milyonlarca hayatın kurtarılmasına katkı sağlayan bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu. Düzenlenen törende ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e takdim etti. Koç Holding Şeref Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ise profesörlere Şeref Doktorası diplomalarını verdi.Törende konuşan Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, şunları söyledi:Törende konuşan Prof. Dr. Özlem Türeci “Bu prestijli ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur çünkü cesur bir karar almanın, bilinmeyen bir yolu seçmenin, kararlılık ve azim ile ilerlemenin yanı sıra insanlık için fark yaratmanın ve insanlığa katkı sağlamanın takdir edilmesi için süper kahraman olmanıza gerek yok. İnsanlığa hizmet etmeyi ödüllendiren bu özel ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyuz. Vehbi Koç Vakfı'nı, bu ödülü başlatmada gösterdiği kararlılığı için takdir ediyor, ödülün birçok insana ilham vermesini ve motivasyon sağlamasını umuyoruz" diye konuştu.'Tek bir insanı kurtarabilirseniz, insanlığı da kurtarabilirsiniz'Prof. Dr. Uğur Şahin ise şöyle konuştu: “İnsani konulara verdiği katkılardan dolayı Vehbi Koç Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bizlere ilk kez ödülü kabul etmek isteyip istemediğimiz sorulduğunda çok mutlu olduk. Özlem'in konuşmasında altını çizdiği bir şeyi tekrarlamak istiyorum: En başta tek bir kişiyi kurtarmayla başladık. Bireyselleştirilmiş tıp ile insanlığı kurtarmayı başardık. Tek bir insanı kurtarabilirseniz, insanlığı da kurtarabilirsiniz. Ben de buna benzer bir alıntıyı paylaşmak istiyorum: 'Bir kişiyi eğitebilirseniz, insanlığı da eğitebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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uğur şahin, özlem türeci, koronavirüs aşısı, ödül