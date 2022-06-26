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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220626/rusya-savunma-bakani-soygu-ukraynadaki-harekata-katilan-birlikleri-denetledi---1057951497.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu harekat bölgesinde: Birlikleri denetledi, son bilgileri aldı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu harekat bölgesinde: Birlikleri denetledi, son bilgileri aldı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna topraklarında devam eden özel askeri harekatta görev yapan Rus güçlerini bizzat denetledi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T10:20+0300
2022-06-26T10:41+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey şoygu
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre harekat bölgesine giden Şoygu, Rus birliklerinin komuta merkezlerinde yaptığı denetimler sırasında komutanlardan sahadaki mevcut duruma ve Rus güçlerinin ana operasyon noktalarındaki faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.Bakanlık, Şoygu'nun harekat bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında askeri faaliyetlere tam teşekküllü desteğin organize edilmesi ve geçici konuşlanma noktalarında Rus askerler için gereken tüm koşulların sağlanmasıyla ilgili konulara özel önem atfettiğini vurguladı.Bakanlık, Şoygu'nun özel askeri harekatta görevlerinin ifası sırasında kahramanlık ve fedakarlık ortaya koyan Rus askerlere 'Rusya Federasyonu Kahramanı Altın Yıldız' madalyası ile Cesaret Nişanı verdiği bilgisini paylaştı.
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rusya, sergey şoygu, ukrayna

Rusya Savunma Bakanı Şoygu harekat bölgesinde: Birlikleri denetledi, son bilgileri aldı

10:20 26.06.2022 (güncellendi: 10:41 26.06.2022)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Fotoğraf bankasına girSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna topraklarında devam eden özel askeri harekatta görev yapan Rus güçlerini bizzat denetledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre harekat bölgesine giden Şoygu, Rus birliklerinin komuta merkezlerinde yaptığı denetimler sırasında komutanlardan sahadaki mevcut duruma ve Rus güçlerinin ana operasyon noktalarındaki faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.
Bakanlık, Şoygu'nun harekat bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında askeri faaliyetlere tam teşekküllü desteğin organize edilmesi ve geçici konuşlanma noktalarında Rus askerler için gereken tüm koşulların sağlanmasıyla ilgili konulara özel önem atfettiğini vurguladı.
Bakanlık, Şoygu'nun özel askeri harekatta görevlerinin ifası sırasında kahramanlık ve fedakarlık ortaya koyan Rus askerlere 'Rusya Federasyonu Kahramanı Altın Yıldız' madalyası ile Cesaret Nişanı verdiği bilgisini paylaştı.
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