https://tr.sputniknews.com/20220626/rusya-savunma-bakani-soygu-ukraynadaki-harekata-katilan-birlikleri-denetledi---1057951497.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu harekat bölgesinde: Birlikleri denetledi, son bilgileri aldı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu harekat bölgesinde: Birlikleri denetledi, son bilgileri aldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna topraklarında devam eden özel askeri harekatta görev yapan Rus güçlerini bizzat denetledi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T10:20+0300

2022-06-26T10:20+0300

2022-06-26T10:41+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey şoygu

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre harekat bölgesine giden Şoygu, Rus birliklerinin komuta merkezlerinde yaptığı denetimler sırasında komutanlardan sahadaki mevcut duruma ve Rus güçlerinin ana operasyon noktalarındaki faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.Bakanlık, Şoygu'nun harekat bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında askeri faaliyetlere tam teşekküllü desteğin organize edilmesi ve geçici konuşlanma noktalarında Rus askerler için gereken tüm koşulların sağlanmasıyla ilgili konulara özel önem atfettiğini vurguladı.Bakanlık, Şoygu'nun özel askeri harekatta görevlerinin ifası sırasında kahramanlık ve fedakarlık ortaya koyan Rus askerlere 'Rusya Federasyonu Kahramanı Altın Yıldız' madalyası ile Cesaret Nişanı verdiği bilgisini paylaştı.

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rusya, sergey şoygu, ukrayna