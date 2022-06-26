https://tr.sputniknews.com/20220626/togg-yerli-otomobilden-once-dijital-bir-urun-cikaracak-1057959077.html

Togg yerli otomobilden önce 'dijital bir ürün' çıkaracak

Togg yerli otomobilden önce 'dijital bir ürün' çıkaracak

Togg'u, ana faaliyet alanı mobilite olan bir teknoloji şirketi olarak konumladıklarını belirten Togg Üst Yöneticisi Karakaş, "İlk akıllı cihazımız C segmenti... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T13:47+0300

2022-06-26T13:47+0300

2022-06-26T13:51+0300

togg

türkiye

yerli otomobil

mobil uygulama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057958864_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8c981fd6d0a6f99676b2a5467b88aa06.jpg

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Gemlik tesislerindeki son gelişmeler ve 'akıllı cihaz' olarak nitelendirdiği otomobilin üretim sürecine ilişkin soruları yanıtladı.Gemlik tesislerinin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim aracın da bu yılın son çeyreğinde banttan ineceğini dile getiren Karakaş, "Ardından pazara çıkmak için gerekli teknik şartların yerine getirilmesi (homologasyon) süreci başlayacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreği sonunda da yollara çıkarmayı planlıyoruz" dedi.‘Tesislerimiz bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak’Gemlik tesisindeki çalışmaların planlanan şekilde devam ettiğini anlatan Karakaş, "Gemlik tesislerimizde gövde binamızdaki 208 robot, hücre bazında parçalı denemelerin ardından deneme üretimi için hazır hale gelmeye başladı. C-SUV gövdesinde ilk boyasız denemelerin yapıldığı Avrupa'nın en temizi olan boyahanemizde kimyasal dolum aşamasına geçildi. Montaj tesisinde ise ekipman kurulumunun ardından devreye alma çalışmaları başladı. Tesislerimiz bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak" sözlerini kullandı.‘1000 adet hızlı şarj istasyonunu 81 ilimizde hizmete sunacağız’Şarj istasyonları konusuna da değinen Karakaş, "Togg akıllı ve hızlı şarj altyapısı için çalışmalarımıza başladık. İlk araçlarımız yola çıkmadan önce 2 bin soketi olan 1000 adet hızlı şarj istasyonunu 81 ilimizde 600'ün üzerinde noktada hizmete sunmuş olacağız" dedi.Gürcan Karakaş, otomobilden önce başka bir teknolojik ürünü piyasaya sürecekleri şeklindeki iddialara ilişkin, "Başından beri bir otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktığımızı ifade ettik ve Togg'u ana faaliyet alanı mobilite olan bir teknoloji şirketi olarak konumladık. Bu konuda bilgi vermek için henüz erken ama ilk akıllı cihazımız C segmenti SUV'u pazara sunmadan önce mobil olarak hizmet verecek bir dijital ürün için çalıştığımızın ipucunu verebilirim" sözlerini kullandı.‘4 yıl içinde unutamadığım birden çok anım var’Karakaş, Togg'un kuruluşunun 4. yılında unutamadığı bazı anılarını da anlattı:

https://tr.sputniknews.com/20220618/togg-uretime-hazirlaniyor-montaj-tesisinin-yuzde-98i-hazir-1057592694.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

togg, yerli otomobil, mobil uygulama