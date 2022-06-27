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https://tr.sputniknews.com/20220627/abdnin-aluminyum-devi-century-aluminum-yuksek-elektrik-fiyatlari-yuzunden-fabrikasini-kapatti-1058005999.html
ABD’nin alüminyum devi Century Aluminum yüksek elektrik fiyatları sebebiyle fabrikasını kapattı
ABD’nin alüminyum devi Century Aluminum yüksek elektrik fiyatları sebebiyle fabrikasını kapattı
ABD’nin en büyük birincil alüminyum üreticisi Century Aluminum, artan elektrik fiyatları nedeniyle Kentucky eyaletindeki döküm fabrikasının faaliyetini askıya... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T19:48+0300
2022-06-27T19:52+0300
alüminyum
dünya
abd
abd hazine bakanlığı
askıya alma
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Century Aluminum tarafından yapılanaçıklamasında, “ABD’nin en büyük birincil alüminyum üreticisi Century Aluminum Company (NASDAQ: CENX), enerji maliyetlerinin hızla artması sonucu Kentucky eyaletinin Hawesville kentindeki döküm fabrikasının faaliyetini geçici olarak askıya aldığını duyuruyor. Döküm fabrikası, faaliyeti askıya alma sürecini 27 Haziran Pazartesi günü başlatacak” ifadesine yer verildi.Sürecin yaklaşık bir yıl, yani elektrik fiyatları normale dönünceye kadar sürebileceği kaydedilen açıklamada, “Howesville’deki fabrika, Century Aluminum’un ABD’deki en büyük döküm fabrikası ve Kuzey Amerika’daki en büyük askeri amaçlı alüminyum üreticisi. Şu anda 600’den fazla işçi istihdam ediyor ve çoğu maalesef bugün geçici olarak işten çıkarılacağına dair bildirim aldı. Century Aluminium, işsizliğe ve eğitime destek fırsatları belirlemeye yardımcı olmak için tüm çalışanları ve yerel sendika ile birlikte çalışıyor” dendi.Dünya genelinde enerji kaynaklarında yaşanan eşsiz fiyat artışlarının sadece ABD değil tüm dünyada elektrik fiyatlarını etkilediği kaydedilen açıklamada, “Kentucky eyaletinin Hawesville kentindeki fabrikamızın faaliyeti için gereken elektriğin maliyeti, çok kısa sürede tarihi ortalamayı üçe katladı” diye kaydedildi.
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alüminyum, abd, abd hazine bakanlığı, askıya alma

ABD’nin alüminyum devi Century Aluminum yüksek elektrik fiyatları sebebiyle fabrikasını kapattı

19:48 27.06.2022 (güncellendi: 19:52 27.06.2022)
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Elektrik direkleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AA
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ABD’nin en büyük birincil alüminyum üreticisi Century Aluminum, artan elektrik fiyatları nedeniyle Kentucky eyaletindeki döküm fabrikasının faaliyetini askıya aldığını duyurdu.
Century Aluminum tarafından yapılanaçıklamasında, “ABD’nin en büyük birincil alüminyum üreticisi Century Aluminum Company (NASDAQ: CENX), enerji maliyetlerinin hızla artması sonucu Kentucky eyaletinin Hawesville kentindeki döküm fabrikasının faaliyetini geçici olarak askıya aldığını duyuruyor. Döküm fabrikası, faaliyeti askıya alma sürecini 27 Haziran Pazartesi günü başlatacak” ifadesine yer verildi.
Sürecin yaklaşık bir yıl, yani elektrik fiyatları normale dönünceye kadar sürebileceği kaydedilen açıklamada, “Howesville’deki fabrika, Century Aluminum’un ABD’deki en büyük döküm fabrikası ve Kuzey Amerika’daki en büyük askeri amaçlı alüminyum üreticisi. Şu anda 600’den fazla işçi istihdam ediyor ve çoğu maalesef bugün geçici olarak işten çıkarılacağına dair bildirim aldı. Century Aluminium, işsizliğe ve eğitime destek fırsatları belirlemeye yardımcı olmak için tüm çalışanları ve yerel sendika ile birlikte çalışıyor” dendi.
Dünya genelinde enerji kaynaklarında yaşanan eşsiz fiyat artışlarının sadece ABD değil tüm dünyada elektrik fiyatlarını etkilediği kaydedilen açıklamada, “Kentucky eyaletinin Hawesville kentindeki fabrikamızın faaliyeti için gereken elektriğin maliyeti, çok kısa sürede tarihi ortalamayı üçe katladı” diye kaydedildi.
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