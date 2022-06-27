https://tr.sputniknews.com/20220627/bartin-valisi-arslan-uyardi-alt-katlarda-bulunmayin-yuksek-yerlere-cikin-1057974013.html

Bartın Valisi Arslan uyardı: Alt katlarda bulunmayın, yüksek yerlere çıkın

Bartın Valisi Arslan uyardı: Alt katlarda bulunmayın, yüksek yerlere çıkın

Bartın Valisi Arslan sel riskine karşı vatandaşları uyardı. Vali yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın bu yağış karşısında dikkatli ve tedbirli olmalarını... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T01:16+0300

2022-06-27T01:16+0300

2022-06-27T01:18+0300

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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Bu gece geç saatlerde yoğun yağış başlamasını bekliyoruz. İlimizde 100 kilogramın üzerinde bir yağış gelebileceği söyleniyor. Vatandaşlarımızın bu yağış karşısında dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz. Alt katlarda bulunmamalarını, yüksek yerlere çıkmalarını, dere yataklarından mümkün olduğunca uzak durmalarını rica ediyorum" dedi.Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, meteorolojik uyarılar ve AFAD Başkanlığının da talimatları gereğince Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 26 çalışma grubunu İl AFAD merkezinde göreve başlattıklarını söyledi.Kentte dün metrekareye 98 kilogram, bugün de 44 kilogram yağış düştüğünü aktaran Arslan, şöyle konuştu:Evlerinden tahliye edilen vatandaşların yakınlarının veya ikinci evlerinde kaldıklarını, vatandaşların Geçici Barınma Merkezi'nde kalmaları yönünde talebi olmadığını aktaran Arslan, talep olması ihtimaline karşı 1180 kapasiteli KYK öğrenci yurdunun hazır hale getirildiğini bildirdi.'Vatandaşlarımızdan tedbirli ve dikkatli olmaları istiyoruz'Vali Arslan, ayrıca AFAD Başkanlığı tarafından Bartın'a 6 dalgıç ve 4 arama kurtarma ekibi gönderildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile AFAD Başkanlığıyla sürekli irtibat halinde olduklarına dikkati çeken Arslan, "Bu gece geç saatlerde yoğun yağış başlamasını bekliyoruz. İlimizde 100 kilogramın üzerinde bir yağış gelebileceği söyleniyor. Vatandaşlarımızın bu yağış karşısında dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz. Alt katlarda bulunmamalarını, yüksek yerlere çıkmalarını, dere yataklarından mümkün olduğunca uzak durmalarını rica ediyorum. Şu an için can kaybı ya da yaralanma yok. Bu bizim için sevindirici” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220626/bartinda-sel-riski-nedeniyle-engelli-ve-hamile-kamu-calisanlarina-idari-izin-1057968281.html

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