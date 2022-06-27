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CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması: En doğru kararı vereceğine inanıyoruz
CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması: En doğru kararı vereceğine inanıyoruz
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, telefon görüşmesine ilişkin kayıtları internette yayınlanan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun parti ve kendisi için en doğru... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T19:28+0300
2022-06-27T19:33+0300
aykut erdoğdu
chp
faik öztrak
politika
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Bu sırada basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin yeni eşi ile ilgili paylaşımlarına ilişkin yöneltilen soru üzerine ise ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.Aykut Erdoğdu'nun hafta sonu eski eşi ile yaptığı telefon görüşmesinin görüntüleri sosyal medyada yayımlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220626/eski-esiyle-telefon-konusmasi-kaydini-dogrulayan-chpli-erdogdu-yeni-esi-torundan-ozur-diledi-1057950972.html
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aykut erdoğdu, chp, faik öztrak

CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması: En doğru kararı vereceğine inanıyoruz

19:28 27.06.2022 (güncellendi: 19:33 27.06.2022)
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AA
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, telefon görüşmesine ilişkin kayıtları internette yayınlanan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun parti ve kendisi için en doğru kararı vereceğini belirtti.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Bu sırada basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin yeni eşi ile ilgili paylaşımlarına ilişkin yöneltilen soru üzerine ise ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Aykut Erdoğdu'nun hafta sonu eski eşi ile yaptığı telefon görüşmesinin görüntüleri sosyal medyada yayımlanmıştı.
Tuba Torun- Erkut Aydoğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
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Eski eşiyle telefon konuşması kaydını doğrulayan CHP'li Erdoğdu, yeni eşi Torun'dan özür diledi
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