https://tr.sputniknews.com/20220627/chpden-aykut-erdogdu-aciklamasi-en-dogru-karari-verecegine-inaniyoruz-1058004768.html

CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması: En doğru kararı vereceğine inanıyoruz

CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması: En doğru kararı vereceğine inanıyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, telefon görüşmesine ilişkin kayıtları internette yayınlanan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun parti ve kendisi için en doğru... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T19:28+0300

2022-06-27T19:28+0300

2022-06-27T19:33+0300

aykut erdoğdu

chp

faik öztrak

politika

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Bu sırada basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin yeni eşi ile ilgili paylaşımlarına ilişkin yöneltilen soru üzerine ise ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.Aykut Erdoğdu'nun hafta sonu eski eşi ile yaptığı telefon görüşmesinin görüntüleri sosyal medyada yayımlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220626/eski-esiyle-telefon-konusmasi-kaydini-dogrulayan-chpli-erdogdu-yeni-esi-torundan-ozur-diledi-1057950972.html

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aykut erdoğdu, chp, faik öztrak