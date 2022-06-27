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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni kaynaklar bulmak için sondaj faaliyetlerimizi kesintisiz sürecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni kaynaklar bulmak için sondaj faaliyetlerimizi kesintisiz sürecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-27T20:08+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarından satır başları şöyle: "Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 Tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmiştir. Dünyanın terörle mücadelesinde en eski ve en etkili ülkelerin başında geliyoruz. "Siyasi ve insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke durumundayız. Tehditleri kaynağında ortadan kaldırma üzerine kurulan stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Uluslararası platformlarda ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. Türkiye'yi bir yandan terör koridoruyla kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık, uğratmayı da sürdüreceğiz.""Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız.""NATO Zirvesi'nde terör örgütü konusunda muhataplarımızın riyakarlıklarını yüzlerine söyleyeceğiz""Yeni kaynaklar bulmak için Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz""Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız""Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.""2023'ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız.""
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türkiye, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni kaynaklar bulmak için sondaj faaliyetlerimizi kesintisiz sürecektir

19:41 27.06.2022 (güncellendi: 20:08 27.06.2022)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarından satır başları şöyle:

"Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 Tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmiştir. Dünyanın terörle mücadelesinde en eski ve en etkili ülkelerin başında geliyoruz.

"Siyasi ve insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke durumundayız. Tehditleri kaynağında ortadan kaldırma üzerine kurulan stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Uluslararası platformlarda ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. Türkiye'yi bir yandan terör koridoruyla kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık, uğratmayı da sürdüreceğiz."

"Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız."

"NATO Zirvesi'nde terör örgütü konusunda muhataplarımızın riyakarlıklarını yüzlerine söyleyeceğiz"

"Yeni kaynaklar bulmak için Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz"

"Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız"

"Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır."

"2023'ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız.""
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