https://tr.sputniknews.com/20220627/dunyanin-en-agresif-merkez-bankasi-faizi-yuzde-200e-cikardi-1057994467.html

Dünyanın en agresif merkez bankası faizi yüzde 200'e çıkardı

Dünyanın en agresif merkez bankası faizi yüzde 200'e çıkardı

Zimbabve Merkez Bankası çift hanelerdeki enflasyonu düşürmek ve para birimini desteklemek için faizi rekor yüksek seviyeye çıkardı. Banka böylece bu sene... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T15:01+0300

2022-06-27T15:01+0300

2022-06-27T15:12+0300

ekonomi

zimbabve

merkez bankası

enflasyon

faiz

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Zimbabve Merkez Bankası politika faizini yüzde 80'den yüzde 200'e yükseltti. BloombergHT'nin haberine göre Başkan John Mangudya enflasyon konusundaki endişelerini dile getirerek "Enflasyondaki artış tüketici talebini ve güveni olumsuz etkiledi. Enflasyon kontrol altına alınmazsa geçen 2 yılda elde edilen ekonomik kazanımlar kaybedilecek" değerlendirmesini yaptı. Ülkede yıllık enflasyon Ukrayna'daki operasyon ve tedarik zincirindeki sıkıntıların etkisiyle son 2 ayda çift hanelere ulaştı. Mayısta yüzde 131.7 olan yıllık enflasyon haziranda yüzde 191.6 oldu. Ülke para birimi de bu sene dolar karşısında yüzde 69 değer kaybetti. Küresel çapta merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek, sermaye çıkışlarını durdurmak ve para birimlerindeki değer kaybını frenlemek amacıyla 1980'li yıllardan bu yana en agresif faiz artışını gerçekleştiriyor.

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zimbabve, merkez bankası, enflasyon, faiz