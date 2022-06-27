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Eğlence mekanlarına satılmak üzere olan 20 bin 599 şişe kaçak votka ele geçirildi
Eğlence mekanlarına satılmak üzere olan 20 bin 599 şişe kaçak votka ele geçirildi
Kuşadası'nda turistik işletmeler ve eğlence mekanlarına satılmak üzere getirilen 20 bin 599 şişe kaçak votka ele geçirildi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T14:07+0300
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda 20 bin 599 şişe kaçak içki ele geçirildi.Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kurban Bayramı öncesi kaçak içki operasyonu düzenledi.Davutlar Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki olduğunu tespit eden ekipler hazırlıkların ardından adrese şafak operasyonu düzenledi. Yapılan aramada, 20 bin 400 şişe 70 CL'lik kaçak votka, 199 şişe 100 CL'lik votka olmak üzere toplamda 20 bin 599 kaçak içki ele geçirildi. Yapılan arama sonrası S.G., isimli şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220626/muglada-kamyon-kasasinda-8-bin-sise-kacak-alkol-ele-gecirildi-1057943858.html
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türkiye, kuşadası, votka, polis, operasyon

Eğlence mekanlarına satılmak üzere olan 20 bin 599 şişe kaçak votka ele geçirildi

14:07 27.06.2022
© İHA / EKREM KESEREğlence mekanlarına satılmak üzere olan 20 bin 599 şişe kaçak votka ele geçirildi
Eğlence mekanlarına satılmak üzere olan 20 bin 599 şişe kaçak votka ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© İHA / EKREM KESER
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Kuşadası'nda turistik işletmeler ve eğlence mekanlarına satılmak üzere getirilen 20 bin 599 şişe kaçak votka ele geçirildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda 20 bin 599 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kurban Bayramı öncesi kaçak içki operasyonu düzenledi.
Davutlar Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki olduğunu tespit eden ekipler hazırlıkların ardından adrese şafak operasyonu düzenledi. Yapılan aramada, 20 bin 400 şişe 70 CL'lik kaçak votka, 199 şişe 100 CL'lik votka olmak üzere toplamda 20 bin 599 kaçak içki ele geçirildi. Yapılan arama sonrası S.G., isimli şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
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