https://tr.sputniknews.com/20220627/gazi-kosusunda-sakatlanan-dollar-man-uyutuldu-1057981980.html

Gazi Koşusu'nda sakatlanan 'Dollar Man' uyutuldu

Gazi Koşusu'nda sakatlanan 'Dollar Man' uyutuldu

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen 96. Gazi Koşusu'nda arka ayak bileği kırılan 'Dollar Man' isimli atın uyutulduğu öğrenildi. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T11:34+0300

2022-06-27T11:34+0300

2022-06-27T11:34+0300

yaşam

at

gazi koşusu

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Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu’nu, 2.31.04 dereceyle Özcan Yıldırım’ın jokeyliğinde Secret Power isimli safkan kazandı.Ancak Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen Türk yarışçılık tarihinin derbisinde Dollar Man sakatlandı.1600 geçilirken sakatlandıYaklaşık 40 bin kişinin takip ettiği müthiş yarışın başına kafa at olarak çıkan 10 numaralı Dollar Man, 1600 geçilirken sakatlandı.Yarışı bırakmak zorunda kalan Dollar Man’in jokeyi Kadir Tokaçoğlu sakatlanan atının üstünden inerek koşuya devam etmedi. Herkesin buruk bir şekilde izlediği o anların ardından yarışın tamamlanmasıyla Dollar Man’in kontrolleri yapıldı ve arka ayak bileğinde kırık olduğu anlaşıldı.Sözcü'nün haberine göre, genç sahibi Ender Mehmet Karaman’ın ilk atı olan 3 yaşındaki İngiliz safkanın uyutulmasına karar verildi. İlk kez Gazi Koşusu’na katılma heyecanı yaşayan Ender Karaman ilk atına veda ederken duygusal anlar yaşadı.Ayak kırığı ve atların uyutulmasıAtların bacaklarındaki ciddi kırıklarda (özellikle kırığın deride hasara neden olması durumunda) kaslar ve sinirler hasar görebilir, kırık bölgesinde kan akışı bozulabilir ve ilerleyen aşamalarda enfeksiyon ortaya çıkabilir. Enfeksiyonun tedavi edilmesi için gerekli olan antibiyotik miktarı vücut kütlesiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle atlarda enfeksiyonun tedavi edilmesi hayli zordur. Ağır kütleleri nedeniyle ayak kırığı tedavisi mümkün olmayan atlar bu sakatlığın bir işkenceye dönüşmemesi için iğne ile uyutulur.

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at, gazi koşusu