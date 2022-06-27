https://tr.sputniknews.com/20220627/hak-isten-asgari-ucrete-enflasyonun-ustunde-artis-talebi-1057989631.html
Hak-İş'ten asgari ücrete 'enflasyonun üstünde artış' talebi
Hak-İş'ten asgari ücrete 'enflasyonun üstünde artış' talebi
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasını istediklerini belirterek, temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T13:45+0300
2022-06-27T13:45+0300
2022-06-27T13:45+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
hak-iş
hak-iş konfederasyonu
mahmut arslan
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Hizmet-İş İstanbul 3 Nolu İETT Şube Başkanlığının genel kurulunda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, temmuz ayında yapılacak artışın yalnız kamu çalışanları ve memur emeklileri ile sınırlı kalmaması gerektiğini dile getirdi.Mahmut Arslan, komisyonunun yeniden toplanmasını istediklerini belirterek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplansın istiyoruz. Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz. Toplu sözleşmelerimizde sadece kamu çalışanları değil, yerel yönetim çalışanlarını, üniversite çalışanlarını ve özel sektörde çalışan bütün emekçilerin haklarının korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220627/tiskten-asgari-ucret-aciklamasi-1057982670.html
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türkiye, ekonomi, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, hak-iş, hak-iş konfederasyonu, mahmut arslan
Hak-İş'ten asgari ücrete 'enflasyonun üstünde artış' talebi
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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasını istediklerini belirterek, temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış talep etti.
Hizmet-İş İstanbul 3 Nolu İETT Şube Başkanlığının genel kurulunda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, temmuz ayında yapılacak artışın yalnız kamu çalışanları ve memur emeklileri ile sınırlı kalmaması gerektiğini dile getirdi.
Mahmut Arslan, komisyonunun yeniden toplanmasını istediklerini belirterek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplansın istiyoruz. Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz. Toplu sözleşmelerimizde sadece kamu çalışanları değil, yerel yönetim çalışanlarını, üniversite çalışanlarını ve özel sektörde çalışan bütün emekçilerin haklarının korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.