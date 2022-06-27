https://tr.sputniknews.com/20220627/hazine-bakanligindan-bddk-kararina-iliskin-aciklama-1057994103.html

Hazine Bakanlığı'ndan BDDK kararına ilişkin açıklama: 9 Haziran'da alınan kararların devamı

Hazine Bakanlığı'ndan BDDK kararına ilişkin açıklama: 9 Haziran'da alınan kararların devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın aldığı TL ticari kullanım şartlarına ilişkin karar ile ilgili açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın aldığı... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T14:52+0300

2022-06-27T14:52+0300

2022-06-27T15:06+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

bddk

döviz

türk lirası

dolar

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın aldığı TL ticari kullanım şartlarına ilişkin karar ile ilgili açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın aldığı kararın 9 Haziran'da bakanlık olarak alınan kararların devamı niteliğinde olduğunu açıkladı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

https://tr.sputniknews.com/20220624/bddk-karari-sonrasi-dolartl-17nin-altini-gordu-1057902493.html

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hazine ve maliye bakanlığı, bddk, döviz, türk lirası, dolar