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Hazine Bakanlığı'ndan BDDK kararına ilişkin açıklama: 9 Haziran'da alınan kararların devamı
Hazine Bakanlığı'ndan BDDK kararına ilişkin açıklama: 9 Haziran'da alınan kararların devamı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın aldığı TL ticari kullanım şartlarına ilişkin karar ile ilgili açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın aldığı... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T14:52+0300
2022-06-27T15:06+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
bddk
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın aldığı TL ticari kullanım şartlarına ilişkin karar ile ilgili açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın aldığı kararın 9 Haziran'da bakanlık olarak alınan kararların devamı niteliğinde olduğunu açıkladı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
https://tr.sputniknews.com/20220624/bddk-karari-sonrasi-dolartl-17nin-altini-gordu-1057902493.html
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hazine ve maliye bakanlığı, bddk, döviz, türk lirası, dolar

Hazine Bakanlığı'ndan BDDK kararına ilişkin açıklama: 9 Haziran'da alınan kararların devamı

14:52 27.06.2022 (güncellendi: 15:06 27.06.2022)
© TwitterHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın aldığı TL ticari kullanım şartlarına ilişkin karar ile ilgili açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın aldığı kararın 9 Haziran'da bakanlık olarak alınan kararların devamı niteliğinde olduğunu açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın aldığı TL ticari kullanım şartlarına ilişkin karar ile ilgili açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK'nın aldığı kararın 9 Haziran'da bakanlık olarak alınan kararların devamı niteliğinde olduğunu açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
"Son dönemde, BDDK tarafından alınan; Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere %500 risk ağırlığı getirilmesi, Konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması, 15 milyon TL üzerinde döviz varlığı bulunan ve yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı %10’u aşan bağımsız denetime tabi reel sektör şirketleri için TL cinsinden yeni nakdi ticari krediye erişimlerinin sınırlandırılması kararları, 9 Haziranda attığımız adımların bir devamıdır. Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan bu tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir. Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."
TL - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
EKONOMİ
BDDK kararı sonrası dolar/TL 17’nin altını gördü
24 Haziran , 21:03
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