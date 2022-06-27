https://tr.sputniknews.com/20220627/icisleri-bakani-soyludan-sel-uyarisi-1057976191.html
İçişleri Bakanı Soylu'dan sel uyarısı
İçişleri Bakanı Soylu'dan sel uyarısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz illeri için sel uyarısında bulundu. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T05:04+0300
2022-06-27T05:04+0300
2022-06-27T05:04+0300
süleyman soylu
sel
batı karadeniz
türkiye
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Batı Karadeniz illeri için sel riskine dikkat çekerek, şunları ifade etti:
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süleyman soylu, sel, batı karadeniz
İçişleri Bakanı Soylu'dan sel uyarısı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz illeri için sel uyarısında bulundu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Batı Karadeniz illeri için sel riskine dikkat çekerek, şunları ifade etti:
"Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz'de; Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla TEYAKKUZDAYIZ. Lütfen uyarıları dikkate alalım."