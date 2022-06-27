Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220627/icisleri-bakani-soyludan-sel-uyarisi-1057976191.html
İçişleri Bakanı Soylu'dan sel uyarısı
İçişleri Bakanı Soylu'dan sel uyarısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz illeri için sel uyarısında bulundu. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T05:04+0300
2022-06-27T05:04+0300
süleyman soylu
sel
batı karadeniz
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056276625_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2bbd1c1169b313ff7978ac84badee145.jpg
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Batı Karadeniz illeri için sel riskine dikkat çekerek, şunları ifade etti:
batı karadeniz
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056276625_64:0:712:486_1920x0_80_0_0_01ae6b0627d05ea83c957ceab93661dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, sel, batı karadeniz

İçişleri Bakanı Soylu'dan sel uyarısı

05:04 27.06.2022
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz illeri için sel uyarısında bulundu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Batı Karadeniz illeri için sel riskine dikkat çekerek, şunları ifade etti:
"Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz'de; Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla TEYAKKUZDAYIZ. Lütfen uyarıları dikkate alalım."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала