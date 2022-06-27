https://tr.sputniknews.com/20220627/irandan-bricse-uyelik-basvurusu-1058014995.html

İran’dan BRICS’e üyelik başvurusu

İran’dan BRICS’e üyelik başvurusu

İran; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS'e katılmak için başvuru yaptı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T22:33+0300

2022-06-27T22:33+0300

2022-06-27T22:33+0300

dünya

iran

brics

rusya

brezilya

ibrahim reisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1043928162_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_59b7b835d62a9c904d651b57cbf9a16f.jpg

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin BRICS’e üye olmak için başvuru dilekçesini sunduğunu belirtti.Hatibzade, “İran Dışişleri Bakanı, üyelik başvurusunda bulunduğunu duyurdu” açıklamasında bulundu.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi BRICS Zirvesi’ne davet ettiğini ve Raisi’nin zirvede konuşma yaptığını anımsatan Hatibzade, “Umarım değer katmaya devam edebileceğiz, BRICS de bize değer katar” ifadesini kullandı.

iran

rusya

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran, brics, rusya, brezilya, ibrahim reisi