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İran’dan BRICS’e üyelik başvurusu
İran’dan BRICS’e üyelik başvurusu
İran; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS'e katılmak için başvuru yaptı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T22:33+0300
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin BRICS’e üye olmak için başvuru dilekçesini sunduğunu belirtti.Hatibzade, “İran Dışişleri Bakanı, üyelik başvurusunda bulunduğunu duyurdu” açıklamasında bulundu.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi BRICS Zirvesi’ne davet ettiğini ve Raisi’nin zirvede konuşma yaptığını anımsatan Hatibzade, “Umarım değer katmaya devam edebileceğiz, BRICS de bize değer katar” ifadesini kullandı.
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iran, brics, rusya, brezilya, ibrahim reisi

İran’dan BRICS’e üyelik başvurusu

22:33 27.06.2022
© REUTERS / Lisi Niesnerİran - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu - İran bayrağı
İran - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu - İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© REUTERS / Lisi Niesner
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İran; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS'e katılmak için başvuru yaptı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin BRICS’e üye olmak için başvuru dilekçesini sunduğunu belirtti.
Hatibzade, “İran Dışişleri Bakanı, üyelik başvurusunda bulunduğunu duyurdu” açıklamasında bulundu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi BRICS Zirvesi’ne davet ettiğini ve Raisi’nin zirvede konuşma yaptığını anımsatan Hatibzade, “Umarım değer katmaya devam edebileceğiz, BRICS de bize değer katar” ifadesini kullandı.
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