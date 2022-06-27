https://tr.sputniknews.com/20220627/isin-karacanin-yetistirdigi-at-gazi-kosusunda-ikinci-oldu-1057996961.html

Işın Karaca'nın yetiştirdiği at, Gazi Koşusu'nda ikinci oldu

Işın Karaca'nın yetiştirdiği at, Gazi Koşusu'nda ikinci oldu

Işın Karaca’nın yetiştirdiği at, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu'nda ikinci oldu. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T15:46+0300

2022-06-27T15:46+0300

2022-06-27T15:57+0300

şarkıcı

yaşam

at

gazi koşusu

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Şarkıcı Işın Karaca, 96. Gazi Koşusu’nda koşan ‘Mucize Kız’ın ikinciliğini sosyal medya hesabından kutladı. Karaca, ‘Mucize Kız’ isimli atın resmini paylaşarak mutluluğunu dile getirdi.Şarkıcı, ”Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu ve 96.'sı gerçekleşen Gazi koşusunda 2. Olmak Bir yetiştirici olarak onurdur. Senin için dünyanın dört bir yanından taşıdığım vitaminler helal olsun kızım” notunu düştü.Gazi Koşusu'nun 96.'sını Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı 'Secret Power' isimli safkan kazandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şarkıcı, at, gazi koşusu