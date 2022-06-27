https://tr.sputniknews.com/20220627/isin-karacanin-yetistirdigi-at-gazi-kosusunda-ikinci-oldu-1057996961.html
Işın Karaca'nın yetiştirdiği at, Gazi Koşusu'nda ikinci oldu
Işın Karaca'nın yetiştirdiği at, Gazi Koşusu'nda ikinci oldu
Işın Karaca’nın yetiştirdiği at, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu'nda ikinci oldu. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T15:46+0300
2022-06-27T15:46+0300
2022-06-27T15:57+0300
şarkıcı
yaşam
at
gazi koşusu
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Şarkıcı Işın Karaca, 96. Gazi Koşusu’nda koşan ‘Mucize Kız’ın ikinciliğini sosyal medya hesabından kutladı. Karaca, ‘Mucize Kız’ isimli atın resmini paylaşarak mutluluğunu dile getirdi.Şarkıcı, ”Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu ve 96.'sı gerçekleşen Gazi koşusunda 2. Olmak Bir yetiştirici olarak onurdur. Senin için dünyanın dört bir yanından taşıdığım vitaminler helal olsun kızım” notunu düştü.Gazi Koşusu'nun 96.'sını Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı 'Secret Power' isimli safkan kazandı.
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2022
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MIA „Rosiya Segodnya“
şarkıcı, at, gazi koşusu
Işın Karaca'nın yetiştirdiği at, Gazi Koşusu'nda ikinci oldu
15:46 27.06.2022 (güncellendi: 15:57 27.06.2022) Abone ol
Işın Karaca’nın yetiştirdiği at, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu'nda ikinci oldu.
Şarkıcı Işın Karaca, 96. Gazi Koşusu’nda koşan ‘Mucize Kız’ın ikinciliğini sosyal medya hesabından kutladı. Karaca, ‘Mucize Kız’ isimli atın resmini paylaşarak mutluluğunu dile getirdi.
Şarkıcı, ”Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu ve 96.'sı gerçekleşen Gazi koşusunda 2. Olmak Bir yetiştirici olarak onurdur. Senin için dünyanın dört bir yanından taşıdığım vitaminler helal olsun kızım” notunu düştü.
Gazi Koşusu'nun 96.'sını Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı 'Secret Power' isimli safkan kazandı.