https://tr.sputniknews.com/20220627/kabine-toplantisinda-gundem-ekonomi-asgari-ucret-bayram-tatili-memur-ve-emekli-maaslari-1057977568.html

Kabine Toplantısı'nda gündem ekonomi: Asgari ücret, bayram tatili, memur ve emekli maaşları

Kabine Toplantısı'nda gündem ekonomi: Asgari ücret, bayram tatili, memur ve emekli maaşları

Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında ara zam, bayram tatilinin süresi, ekonomideki son... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T08:00+0300

2022-06-27T08:00+0300

2022-06-27T08:06+0300

kabine toplantısı

politika

asgari ücret

pınar gültekin

bayram tatili

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplanıyor.Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması bekleniyor.Taraflarla görüşmelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in, konuya ilişkin kabineye bir sunum yapması beklentiler arasında.Eğer asgari ücretliye ara zam kararı çıkarsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve yapılacak zam oranı netlik kazanacak.Enflasyon oranında fark alacak memur ve emeklilere, fazladan zam yapılıp yapılmamasının da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.Kabinede Kurban bayramı tatilinin süresi de ele alınacak. Bayram, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor.Aynı hafta Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil. Bu nedenle "Bayram tatili dokuz güne çıkar mı?" sorusu gündemde.Kabine toplantısında enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da masada olacak. Son ekonomik veriler ışığında atılacak yeni adımlara karar verilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalabalık bir ekiple katılacağı NATO zirvesi öncesinde yapılan hazırlıklar da son kez masada olacak.Öte yandan, gündem maddelerinden birinin de kamu vicdanını yaralayan Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili verilen karar olması bekleniyor.

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kabine toplantısı, asgari ücret, pınar gültekin, bayram tatili