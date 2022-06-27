https://tr.sputniknews.com/20220627/kimliksiz-ilac-yazdirmak-isteyen-baba-ve-2-oglu-saglik-calisanlarina-saldirdi-1058005608.html

Kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına saldırdı

Kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına saldırdı

Diyarbakır'da bir Aile Sağlık Merkezi´ne (ASM) gelen ismi öğrenilemeyen kişi, tıbbi sekretere kimliksiz ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Sözlü tartışmanın... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T19:37+0300

2022-06-27T19:37+0300

2022-06-27T19:37+0300

türkiye

diyarbakır

aile sağlığı merkezleri

kayapınar

ilaç

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan ve 4 doktorun hizmet verdiği Gaziler 1 Nolu ASM´de yaşanan olayda, ismi öğrenilemeyen kişi içerisi girerek, tıbbi sekreter Muhammed Hanifi Gökmen’e kimliksiz olarak ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Gökmen ise bu şekilde ilaç yazılamayacağını ifade etti. Bunun üzerine Gökmen ile tartışmaya başlayan kişi, dışarıda bekleyen 2 oğlunu arayarak içeri gelmelerini söyledi. Kısa süre sonra içeriye giren iki oğlu, tıbbı sekreter Gökmen´e saldırmaya başladı. Bu sırada Doktor Mehmet Veysel Yıldırım da araya girdi. Diğer çalışanlar tarafından doktor odasına götürülen Gökmen ve Yıldırım´a saldırmaya çalışan iki oğlunu bu kez babaları sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra bir oğlu kapatılan kapıya tekme attı. Tekmenin etkisiyle kapıda delik oluşurken baba ve iki oğlu sağlık merkezinden dışarı çıkartıldı.Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla merkeze gelen polis, baba ve iki oğlunu gözaltına aldı. Doktor Yıldırım ve tıbbı sekreter Gökmen ise darp raporu alarak şikayetçi oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

türkiye

diyarbakır

kayapınar

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diyarbakır, aile sağlığı merkezleri, kayapınar, ilaç