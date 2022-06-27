https://tr.sputniknews.com/20220627/merih-demiralin-e-spor-takimi-turkiye-sampiyonu-oldu-1058002650.html

Merih Demiral'ın e-spor takımı Türkiye şampiyonu oldu

Merih Demiral'ın e-spor takımı Türkiye şampiyonu oldu

A Milli Futbol Takımı'nın futbolcusu Merih Demiral'ın e-spor takımı Team Demiral Esports, Türkiye'nin ilk FIFA FUT Ligi olan Be The Champion League'de sezonu... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T18:15+0300

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merih demiral

espor

spor

şampiyon

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FIFA'nın yanı sıra Valorant ve PUBG Mobile oyunlarında da iddialı ekipleri bulunan Merih Demiral'ın takımı Team Demiral ESports, Be The Champion League'de 4 hafta süren zorlu mücadeleler sonunda kupanın sahibi oldu. Türkiye'nin en iyi FIFA oyuncuları ve takımlarının yer aldığı Be The Champion League'de Team Demiral ESports dışında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, FUT E-Spor gibi önemli takımlar da mücadele etti.28 Mayıs'ta başlayan zorlu mücadeleler 26 Haziran akşamı oynanan final maçıyla son buldu. Yarı finalde IF Parla ESports takımını 2-0 üstünlük ile geçen Team Demiral, finalde Denizbank WildCast'in rakibi oldu. Final aşamasında Merih Demiral'ın takımı Team Demiral, rakibini toplam skorda 3-1 mağlup ederek Türkiye'nin en büyüğü oldu.Şampiyonluğun ardından Merih Demiral takım oyuncularıyla online bir görüşme gerçekleştirerek şampiyon takımını tebrik etti. Takım oyuncuları maç sonunda vermiş oldukları röportaj ile şampiyonluğu kurucuları Merih Demiral'a armağan ettiklerini ve bu şampiyonluğun devamı gelecek kupaların habercisi olduğunu söylediler.

https://tr.sputniknews.com/20220317/ozan-tufan-e-spor-takimi-kurdu-1054810644.html

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merih demiral, espor, şampiyon