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https://tr.sputniknews.com/20220627/turizmde-bayram-yogunlugu-oteller-800-tlden-basliyor-1057999798.html
Turizmde bayram yoğunluğu: Oteller 800 TL'den başlıyor
Turizmde bayram yoğunluğu: Oteller 800 TL'den başlıyor
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tesislerde otel fiyatlarının 3 yıldızlılarda 800 TL, 4... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T17:14+0300
2022-06-27T17:24+0300
türkiye
türkiye
turizm
türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)
otel
seyahat
bayram
tatil
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Okulların kapanması, haziran ayındaki sınavların tamamlanması ve üniversitelerde de mezuniyet törenlerinin bitmesi ile iç turizmde hareketlilik başladı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, hem yaz dönemi hem de Kurban Bayramı tatili ile ilgili konuştu.Okulların kapanması ile toplamda 28 milyona yakın kişinin tatil sürecine girdiğini belirten Bağlıkaya, "Yaz, özellikle sektörümüz açısından talebin ve turizm hareketliliğinin en yüksek seviyede yaşandığı dönem. Acentelerden aldığımız bilgi de yaz dönemine yönelik talebin iyi seyrettiğini gösteriyor" dedi.Firuz Bağlıkaya, 8 Temmuz Cuma günü yarım gün olmak üzere 8-12 Temmuz'daki Kurban Bayramı'nın sonrasında 15 Temmuz ile birleştirilerek 9,5 güne çıkarılmasının sektörde hareketliliğe pozitif yansıyacağını söyledi.Bağlıkaya, "Ancak bu yönde bir karar çıkmasa dahi vatandaşlarımız planlama ve izinlerini bu tarihleri dikkate alarak yapmış durumda. Seyahat acentelerimiz de bayram dönemi için hem 4 gecelik hem de 7 gecelik tatil alternatiflerini tüketicilerin beğenisine sunuyor" diye konuştu.50 bin TL'lik tatil kredisiErken rezervasyondan yararlanamayanlar için kampanyalı rezervasyon fırsatları sunulduğunu da anlatan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Tatil finansmanı noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için 'Tatil Kredisi' uygulamasını devreye almış durumdayız. Anlaşma kapsamında tatilseverler, bankaya gitmeden seyahat acentelerinin ofisleri ya da online satış platformları üzerinden, 50 bin TL'ye kadar tatil kredisi başvurusunda bulunabilecek" dedi.Tatil kredisi için uzun vade ve kolay ödeme alternatifleri sunulduğunu kaydeden Bağlıkaya, "Tatil kredileri 24 aya kadar taksitlendirilebilecek. Bu çerçevede henüz rezervasyon yaptırmamış olan vatandaşlarımızın seyahat acentelerimizle irtibata geçerek, planlamalarını bir an önce yapmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.En çok talep Ege ve Akdeniz'eBayram dönemi için beklenen dolulukların destinasyon ve tesis bazlı değiştiğini dile getiren Firuz Bağlıkaya, giderek ilginin genel olarak arttığını kaydetti.Özellikle bu haftadan itibaren rezervasyonların daha da hızlanmasını beklediklerini söyleyen Bağlıkaya, "Bayramda, popüler destinasyon ve otellerde yüzde 90 civarında doluluk oluşmasını öngörüyoruz" dedi.TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, bayram rezervasyonlarında Ege bölgesinde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Sarıgerme'nin ön plana çıktığını; Akdeniz'de ise Kemer, Alanya, Belek, Lara bölgelerine talep olduğunu dile getirdi. Son dakika rezervasyonlarda ise genellikle yakın bölge tercihlerinin öne çıktığını kaydeden Bağlıkaya, bu çerçevede İstanbul bölgesine yakın Sapanca, Assos, Ayvalık, İzmir bölgesine yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonların talep gördüğünü söyledi.Fiyatlar 800 liradan başlıyorKurban Bayramı için vatandaşın bütçelerine göre farklı tatil planlamaları yaptığını da açıklayan Bağlıkaya, "Ege ve Akdeniz kıyısındaki tesislerde konaklama tercih edenler için 3 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatı 800 TL, 4 yıldızlı otellerde 1400 TL, 5 yıldızlı otellerde ise 2 bin TL seviyelerinden başlıyor. Bu fiyatlar, tesisin niteliğine ve hizmet kalitesine göre daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bayram döneminde 1 haftalık villa kiralama fiyatları da ortalama 15 bin TL'den başlıyor. Bununla birlikte bayram döneminde çadır, kamp-karavan tatili, butik otel, yat turları ve günübirlik turlar da ilgi görüyor" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220627/kabine-toplantisinda-gundem-ekonomi-asgari-ucret-bayram-tatili-memur-ve-emekli-maaslari-1057977568.html
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türkiye, turizm, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab), otel, seyahat, bayram, tatil

Turizmde bayram yoğunluğu: Oteller 800 TL'den başlıyor

17:14 27.06.2022 (güncellendi: 17:24 27.06.2022)
© DHATurist, deniz tatili
Turist, deniz tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© DHA
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tesislerde otel fiyatlarının 3 yıldızlılarda 800 TL, 4 yıldızlılarda 1400 TL, 5 yıldızlılarda 2 bin TL'den başladığını söyledi.
Okulların kapanması, haziran ayındaki sınavların tamamlanması ve üniversitelerde de mezuniyet törenlerinin bitmesi ile iç turizmde hareketlilik başladı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, hem yaz dönemi hem de Kurban Bayramı tatili ile ilgili konuştu.
Okulların kapanması ile toplamda 28 milyona yakın kişinin tatil sürecine girdiğini belirten Bağlıkaya, "Yaz, özellikle sektörümüz açısından talebin ve turizm hareketliliğinin en yüksek seviyede yaşandığı dönem. Acentelerden aldığımız bilgi de yaz dönemine yönelik talebin iyi seyrettiğini gösteriyor" dedi.

Firuz Bağlıkaya, 8 Temmuz Cuma günü yarım gün olmak üzere 8-12 Temmuz'daki Kurban Bayramı'nın sonrasında 15 Temmuz ile birleştirilerek 9,5 güne çıkarılmasının sektörde hareketliliğe pozitif yansıyacağını söyledi.
Bağlıkaya, "Ancak bu yönde bir karar çıkmasa dahi vatandaşlarımız planlama ve izinlerini bu tarihleri dikkate alarak yapmış durumda. Seyahat acentelerimiz de bayram dönemi için hem 4 gecelik hem de 7 gecelik tatil alternatiflerini tüketicilerin beğenisine sunuyor" diye konuştu.

50 bin TL'lik tatil kredisi

Erken rezervasyondan yararlanamayanlar için kampanyalı rezervasyon fırsatları sunulduğunu da anlatan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Tatil finansmanı noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için 'Tatil Kredisi' uygulamasını devreye almış durumdayız. Anlaşma kapsamında tatilseverler, bankaya gitmeden seyahat acentelerinin ofisleri ya da online satış platformları üzerinden, 50 bin TL'ye kadar tatil kredisi başvurusunda bulunabilecek" dedi.

Tatil kredisi için uzun vade ve kolay ödeme alternatifleri sunulduğunu kaydeden Bağlıkaya, "Tatil kredileri 24 aya kadar taksitlendirilebilecek. Bu çerçevede henüz rezervasyon yaptırmamış olan vatandaşlarımızın seyahat acentelerimizle irtibata geçerek, planlamalarını bir an önce yapmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

En çok talep Ege ve Akdeniz'e

Bayram dönemi için beklenen dolulukların destinasyon ve tesis bazlı değiştiğini dile getiren Firuz Bağlıkaya, giderek ilginin genel olarak arttığını kaydetti.
Özellikle bu haftadan itibaren rezervasyonların daha da hızlanmasını beklediklerini söyleyen Bağlıkaya, "Bayramda, popüler destinasyon ve otellerde yüzde 90 civarında doluluk oluşmasını öngörüyoruz" dedi.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, bayram rezervasyonlarında Ege bölgesinde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Sarıgerme'nin ön plana çıktığını; Akdeniz'de ise Kemer, Alanya, Belek, Lara bölgelerine talep olduğunu dile getirdi. Son dakika rezervasyonlarda ise genellikle yakın bölge tercihlerinin öne çıktığını kaydeden Bağlıkaya, bu çerçevede İstanbul bölgesine yakın Sapanca, Assos, Ayvalık, İzmir bölgesine yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonların talep gördüğünü söyledi.

Fiyatlar 800 liradan başlıyor

Kurban Bayramı için vatandaşın bütçelerine göre farklı tatil planlamaları yaptığını da açıklayan Bağlıkaya, "Ege ve Akdeniz kıyısındaki tesislerde konaklama tercih edenler için 3 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatı 800 TL, 4 yıldızlı otellerde 1400 TL, 5 yıldızlı otellerde ise 2 bin TL seviyelerinden başlıyor. Bu fiyatlar, tesisin niteliğine ve hizmet kalitesine göre daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bayram döneminde 1 haftalık villa kiralama fiyatları da ortalama 15 bin TL'den başlıyor. Bununla birlikte bayram döneminde çadır, kamp-karavan tatili, butik otel, yat turları ve günübirlik turlar da ilgi görüyor" diye konuştu.
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