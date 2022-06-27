https://tr.sputniknews.com/20220627/ulastirma-bakanligi-kastamonu-ve-sinopta-taskinlara-237-personel-165-makine-ile-mudahale-ediliyor-1058001199.html

Ulaştırma Bakanlığı: Kastamonu ve Sinop'ta taşkınlara 237 personel, 165 makine ile müdahale ediliyor

Ulaştırma Bakanlığı: Kastamonu ve Sinop'ta taşkınlara 237 personel, 165 makine ile müdahale ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Kastamonu ve Sinop'taki taşkınlara 237 personel ve 165 makine ile müdahale ettiğini duyurdu. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T17:49+0300

2022-06-27T17:49+0300

2022-06-27T17:51+0300

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

sinop

kastamonu

türkiye

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu ve Sinop’ta şiddetli yağış sonrası taşkınların meydana geldiği ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin ilk andan itibaren sahada olduğu kaydedildi. Kastamonu’da taşkın sonrası 55 kamyon, 15 greyder, 17 yükleyici, 19 kanal kazıyıcı yükleyici, 4 ekskavatör, 7 treyler, 2 dozer, 20 kontrol aracı, 3 akaryakıt tankeri olmak üzere 142 makine ile çalışmaların devam ettiği, 207 personelin de sahada görev yaptığı belirtildi.Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun köprü yapım çalışmalarının devam ettiği kesiminde servis yolundan sağlanan ulaşımın, yağışlar nedeniyle geçici olarak Derelitekke-Alacık köyü yoluna aktarıldığı belirtilerek, "Ulaşım, Cide-Ağlı Yolu-Valay Köyü-Çınarlı Köyü-Tepeköy yolu üzerinden, Azdavay-Ağlı Yolu 13'üncü kilometresinden de ulaşım servis yolu üzerinden sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu Devlet Yolu'nun 28 ve 30'uncu kilometreleri arasında kalan kesimlerin de hasar görmesi nedeniyle saat 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Devlet yolunda emanet makine parkı ile çalışmalara başlandı. Doğanyurt-İnebolu Devlet Yolu'nda bulunan Zarbana Köprüsü’nün yaklaşım dolgusunda meydana gelen hasar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Köprüde emanet ve yüklenici makine parkı ile başlatılan çalışmalara devam ediliyor. İnebolu-Çatalzeytin Ayrımı-Evrenye-Devrekani yolunda sel tahribatı meydan geldiğinden yol trafiğe kapatıldı. Su seviyesinin düşmesinin ardından çalışmalara başlanılacak. Çatalzeytin-(Bozkurt-Devrekani) Ayrımı yolunda da yarma heyelanı sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Yüklenici firma makine parkı ile çalışmalarını sürdürüyor" denildi.Sinop'un da şiddetli yağışın etkisinde kaldığı kaydedilen açıklamada; 3 greyder, 5 yükleyici, 3 bakım kamyonu, 7 taşıma kamyonu, 2 pikap ve 3 ekskavatör olmak üzere toplam 23 makinenin sahada yoğun çalıştığına, 30 personelin de çalışmalarına devam ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Sinop genelinde meydana gelen yoğun yağışlar sebebiyle Türkeli-Ayancık Yolunun 35-36'ıncı kilometreleri arasında dere yatağının yükselmesi sonucu yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca, yol üzerinde şev akıntıları ve döküntüler meydana geldi. Yağışlar devam ederken, bölgede çalışmalara başlandı. Ulaşım küçük araçlar için Çamurca-Yenigüler köy yollarından sağlanıyor" denildi.

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, sinop, kastamonu