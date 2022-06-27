https://tr.sputniknews.com/20220627/umit-ozdagin-hataya-girisi-engellendi-1057980854.html

Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişi engellendi

Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişi engellendi

Dün Hatay’a gideceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yasaklama kararı çıkarıldı. Bugün sabah saatlerinde Özdağ ve ekibinin şehre... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T10:39+0300

2022-06-27T10:39+0300

2022-06-27T10:41+0300

politika

ümit özdağ

hatay

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Sınıra gideceklerini ve sembolik bir adım atacaklarını söyleyen Özdağ, yolda çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak "700 bin Suriyelinin yaşadığı Hatay’a Zafer Partisi giremeyecekmiş” diye yazdı.Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Hatay’a yoldayız. Jandarma ve polis Erzin’de yolu kesmiş. Hatay valiliği 4 gün bütün etkinlikleri iptal etmiş. Zafer Partisi’nin Hatay’a girmesini yasaklamış. 700 bin Suriyelinin yaşadığı Hatay’a Zafer Partisi giremeyecekmiş" Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nden Hatay Valiliği’ne yazılan yazıda yasaklama kararı gerekçesi olarak şu gösterildi:“İnternet üzerindeki sosyal medya paylaşımları ve açık kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, Twitter sosyal medya paylaşım sitesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, 26 Haziran 2022 tarihinde Zafer Partisi Adana 1. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Antlaşması’ndan da geri çekileceğiz. Yarın arkadaşlar Hatay’a gidiyorum. Türkiye-Suriye sınırına iktidara geldiğimizde tamamlanmak üzere ilk mayını yerleştireceği. Buradan da bütün dünyaya duyuruyoruz” şeklinde açıklamalarda bulunduğu tespit edilmiştir.”Bakan Soylu'ya yanıtÖzdağ, Twitter'dan paylaştığı videoda kendisini eleştirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yanıt verdi. Soylu beni uluslararası suç örgütlerinin maşası olmakla suçlamış" diyen Özdağ, şu ifadeleri kullandı: Oğlum Süleyman yine işini yapmamışsın. Uluslararası istihbarat örgütleri diye bir şey olmaz, yabancı servisler olmaz. Sen tabii bunu sorunlu ve ilişkili olduğun uluslararası suç örgütleriyle karıştırıyorsun. Sen beni değil sen bütün sistemin gelse herhangi bir yabancı servisle doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkim olduğunu gösteremez. Çünkü yok. Çünkü devletimiz her şeyi çok iyi biliyor. Ama sen uluslararası suç örgütleriyle ilintili kriminal bir adamsın. Genel başkan yardımcısıyken daha Yüksekova’ya geldiğin zaman hangi baronlarla görüştün? Sen zannediyorsun ki sen herkesi izliyorsun. Ya devlet seni kaydediyor oğlum anlamadın mı hala sen? [...] Ben şimdi sınıra gidiyorum. Orada sembolik bir adım atacağız. Hadi engelle bakalım. Sen içişleri değil, sen suçişleri bakanısın. Bir gün hak ettiğin cezaları alacaksın. 'Kararı protesto etmek için tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum'İlçeye alınmamasına tepki gösteren Özdağ, daha sonra da "Yüzbinlerce sığınmacı ve kaçağın istilası altındaki bir Türk şehri olan Hatay'a Zafer Partililer alınmıyor. Bu kanunsuz, bu akılsız kararı protesto etmek için, Adana, Mersin, Gaziantep ve Hatay'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum" açıklaması yaptı.'Sınıra mayın yerleştireceğiz' demiştiÖzdağ, Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gideceğini belirterek, “Reyhanlı’da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz” diye konuşmuştu. Soylu’ Özdağ’a, "Bugün Gazi Meclisimizde milletvekili demeye de ağzım dilim varmıyor da birisi, yani kullanılmaya çok müsait olan, kullanılan, uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olmuş birisi diyor ki; 'Elime mayın alıyorum, mayınla beraber Hatay sınırına gideceğim.' Hatay sınırına mayın döşeyecekmiş. Meczup desen meczup, aklını kaybetmiş desen aklını kaybetmiş. Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Fikrin, zikrin düşüncen ne?” diye yanıt vermişti.

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ümit özdağ, hatay