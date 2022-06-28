https://tr.sputniknews.com/20220628/abdde-terk-edilmis-kamyonda-olu-bulunan-gocmenlerin-sayisi-50ye-cikti-korkunc-ve-icler-acisi-1058062202.html

ABD'de terk edilmiş TIR'da ölü bulunan göçmenlerin sayısı 50'ye çıktı: 'Korkunç ve içler açısı'

ABD'de terk edilmiş TIR'da ölü bulunan göçmenlerin sayısı 50'ye çıktı: 'Korkunç ve içler açısı'

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas'ın San Antonio kentinde terk edilmiş bir TIR'da 50 göçmenin cesedinin bulunmasını "korkunç ve içler açısı" olarak yorumladı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T20:10+0300

2022-06-28T20:10+0300

2022-06-28T20:15+0300

türkiye

joe biden

abd

teksas

san antonio

andres manuel lopez obrador

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ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde terk edilmiş TIR'da hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 50'ye yükseldi.Yetkililer, San Antonio kentinde, ilk başta 46 olarak açıkladıkları, terk edilmiş TIR'da bulunan ölü sayısını 50 olarak güncelledi.TIR'da bulunan 4'ü çocuk 16 kişi ise hastaneye kaldırıldı.TIR'daki göçmenlerin yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı belirtildi.Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise göçmenlerin 22'sinin Meksika vatandaşı, 7'sinin Guatemala, 2 sinin ise Honduras'tan olduğunu açıkladı.Diğer 19 kişinin ise kimliği henüz açıklanmadı.Yetkililer soğuk taşıma özelliği olan TIR'ın klimalarının çalışmadığını, içeride su olmadığını da ifade etti.3 kişi gözaltına alındıSan Antonio Polis Şefi William McManus ise terk edilen TIR'a ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan kişilerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı. Biden: Korkunç ve iç parçalayıcıdırBiden, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Teksas, San Antonio'da dün yaşanan trajik kayıp korkunç ve iç parçalayıcıdır" ifadelerini kullandı.Dualarının yaşamını kaybedenlerin aileleri ve yaşam mücadelesi verenlerle olduğunu kaydeden Biden, İç Güvenlik Bakanlığı'nın konuyu yakından soruşturduğunu vurguladı.Bu trajedinin insan kaçakçıları nedeniyle yaşandığına ilişkin de haberler olduğunu belirten Biden, "Bu olay, birçok masum insanın ölümüne yol açan ve göçmenler üzerinden geçinmeye çalışan milyarlarca dolarlık kaçakçılık sektörünün peşine düşmemizin gerekliliğini göstermiştir" yorumunu yaptı.Biden, kar için savunmasız insanları istismar etmenin kabul edilemez olduğunun, yönetiminin insan kaçakçılarını durdurmak için elinden geleni yapacağının altını çizdi.TIR, şehrin dışında demir yolu yakınlarında ücra bir noktada terk edilmiş şekilde bulunmuştu.

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joe biden, abd, teksas, san antonio, andres manuel lopez obrador