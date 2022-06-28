https://tr.sputniknews.com/20220628/ak-partili-yavuzdan-tanrikuluna-tepki-allah-bunlarin-eline-bu-ulkeyi-dusurmesin-1058025106.html

AK Partili Yavuz'dan Tanrıkulu'na tepki: Allah bunların eline bu ülkeyi düşürmesin

AK Partili Yavuz'dan Tanrıkulu'na tepki: Allah bunların eline bu ülkeyi düşürmesin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Sezgin Tanrıkulu gibi bir adam, ana muhalefet partisi, ikinci partinin önemli... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T02:56+0300

2022-06-28T02:56+0300

2022-06-28T02:57+0300

türkiye

ali ihsan yavuz

recep tayyip erdoğan

ak parti

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Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sakarya 76. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katılan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çok fazla teveccühün olduğunu dile getirdi.AK Parti'ye gönül veren insanların mücadelesinden bahseden Yavuz, "Sizin ve o isimsiz kahramanların emekleri olmasaydı halen Ayasofya açılmamış olacaktı. Başörtüsü sorunu çözülmemiş olacaktı. Değdi değil mi? Bugünlere has yaralarımız, sıkıntılarımız olsa da bu sıkıntıdan bizi çekip çıkaracak tek lider olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyor herkes" diye konuştu.Erdoğan'ın liderliğinde PKK'nın yok edildiğini, köşeye sıkıştırıldığını vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:'Seneye inşallah doğalgazı sisteme bağlıyoruz'Yavuz, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin emin adımlarla ileriye gittiğini dile getirerek, "Seneye inşallah doğalgazı sisteme bağlıyoruz. Doğalgazın sisteme bağlanıyor olması tarihi bir olay olacak. Bizim paralarımız elektrik üretmek için doğalgaz için yurt dışına gidiyor. Ondan sonra o paralar bizde kalacak ve çok daha güzellikler ve yenilikler Türkiye için söz konusu olacak" ifadesini kullandı.AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu da 17-25 Aralık kumpasları gibi bütün düzmece iddialarıyla iktidarı devirebileceklerini zannedenlerin, ne terör yoluyla ne de masum sivilleri katlederek bir yere varamayacaklarını anladıklarını söyledi.Bu odakların Türkiye'yi uluslararası arenada yalnızlaştırmak istediklerini vurgulayan Uncuoğlu, "Türkiye'nin aklınıza gelebilecek nerede bir girişimi varsa hatta askeri varlığımızı sürdürmek adına Libya'dan Suriye'ye nerede savunma sanayisiyle varlık gösteriyorsa hepsi yek vücut oldular, Türkiye'nin karşısına çıktılar" ifadesini kullandı.AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de saha faaliyetleri kapsamında üye sayısını 200 bine çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de bölgede devam eden yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlara karşı her türlü hazırlığı yaptıklarını kaydetti.Toplantıda ilçe belediye başkanları ve partililer yer aldı.

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ali ihsan yavuz, recep tayyip erdoğan, ak parti