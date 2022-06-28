https://tr.sputniknews.com/20220628/bakan-derya-yanik-hicbir-esya-hicbir-mal-bizim-icin-bir-vatandasimizin-canindan-daha-degerli-degil-1058058210.html

Bakan Derya Yanık: Hiçbir eşya, hiçbir mal bizim için bir vatandaşımızın canından daha değerli değil

Bakan Derya Yanık: Hiçbir eşya, hiçbir mal bizim için bir vatandaşımızın canından daha değerli değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağanaktan etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T18:36+0300

2022-06-28T18:36+0300

2022-06-28T18:37+0300

türkiye

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Karabük Valiliğinde düzenlediği basın toplantısının ardından Yenice ilçesine geçen Bakan Yanık, sağanaktan etkilenen esnafı ziyaret etti.Bir süre sohbet ettiği esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Yanık, 2 katlı bir evin yıkıldığı ve 4 katlı bir binanın ise yan yattığı Tır köyüne geçti.Ibrıcak köyünde de incelemelerde bulunan Yanık, Yenice Kaymakamlığına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Daha sonra sahaya çıktıklarını aktaran Yanık, şunları söyledi:'Saha gözlemlerimizde çok büyük bir problemimiz yok'Bakan Yanık, hasar tespitinden sonra da gerekli destekleri yine sağlayacaklarını, gerek sosyal yardımlar gerek psikososyal destek ekipleri, ASDEP personeli eliyle saha çalışmalarını bakanlık olarak yürüttüklerini anlattı.Lojistikten ekipman ihtiyacına, iletişimden su teminine, elektrik kesintisinin giderilmesinden diğer gereksinimlere kadar hepsinin takip edildiğini vurgulayan Yanık, "Saha gözlemlerimizde çok büyük bir problemimiz yok. Su basan yerler çok kısa sürede temizlenecek durumda. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla selin getirdiği birtakım kirin temizlenmesine, sokakların, iş yerlerinin ve evlerin temizlenmesine başladık. Diğer taraftan kapanan bazı yollar var. Onlar da hızlıca tekrar açıldı. İletişim, lojistik desteği ve ulaşımda hiçbir ihtiyacımız kalmayacak şekilde hızlıca organize olup bunları temin etmeye başladık." ifadelerini kullandı.Yanık, bugün ve yarın için de bölgede yağış beklendiğini, bu sürecin de atlatılmasının ardından hızlıca bölgenin toparlanacağını belirtti.Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızdan 2 gün bu süreci takip etmeleri, riskli olan yerlere lütfen girmemeleri konusunda arkadaşlarımız, kurumlarımız, muhtarlarımız camilerden düzenli olarak uyarı yapıyorlar. Hiçbir şey, hiçbir eşya, hiçbir mal bizim için bir vatandaşımızın canından daha değerli değil. O yüzden riskli binalara vatandaşlarımızın girmemelerini rica ediyoruz. Bunun çağrısını bir kez daha yapmış olalım." dedi.'Yeter ki onların canına bir şey olmasın'Yanık, 2 günün ardından kentte yağışın azalmasının beklendiğine değinerek, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220627/bakanlar-yanik-kurum-soylu-kirisci-ve-karaismailoglu-selden-etkilenen-bolgelere-gidiyor--1058009671.html

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