https://tr.sputniknews.com/20220628/belcikada-abd-nukleer-silahlarinin-bulundugu-askeri-uste-uyusturucu-laboratuvari-bulundu-1058069914.html

Belçika’da, ABD nükleer silahlarının olduğu askeri üste uyuşturucu laboratuvarı bulundu

Belçika’da, ABD nükleer silahlarının olduğu askeri üste uyuşturucu laboratuvarı bulundu

Belçika güvenlik güçleri, ABD nükleer silahlarının bulunduğu bir askeri üssün arazisinde, ekstazi haplarının üretildiği bir uyuşturucu laboratuvarını tespit... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T23:00+0300

2022-06-28T23:00+0300

2022-06-28T23:03+0300

belçika

dünya

abd

askeri üs

nükleer

uyuşturucu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053772399_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_46a83d9db09ae4e1a03500952f71be8a.jpg

Belçika’da, ABD nükleer silahların bulunduğu askeri üste uyuşturucu laboratuvarı olduğu ortaya çıktı.Limburg İli Savcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre uyuşturucu laboratuvarı, Belçika Hava Kuvvetleri’ne ait Kleine Brogel hava üssünde 22 Haziran’da tespit edildi. Operasyon sırasında, ordu veya Savunma Bakanlığı ile bir bağlantısı olmayan 2 kişi gözaltına alındı.Kleine Brogel hava üssünde ABD nükleer silahlarının bulunduğu 1980’li yılların sonundan beri biliniyor, fakat ABD ve Belçika orduları bu bilgiyi resmi olarak doğrulamadı.

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belçika, abd, askeri üs, nükleer, uyuşturucu