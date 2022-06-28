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Belçika’da, ABD nükleer silahlarının olduğu askeri üste uyuşturucu laboratuvarı bulundu
Belçika’da, ABD nükleer silahlarının olduğu askeri üste uyuşturucu laboratuvarı bulundu
Belçika güvenlik güçleri, ABD nükleer silahlarının bulunduğu bir askeri üssün arazisinde, ekstazi haplarının üretildiği bir uyuşturucu laboratuvarını tespit... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T23:00+0300
2022-06-28T23:03+0300
belçika
dünya
abd
askeri üs
nükleer
uyuşturucu
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Belçika’da, ABD nükleer silahların bulunduğu askeri üste uyuşturucu laboratuvarı olduğu ortaya çıktı.Limburg İli Savcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre uyuşturucu laboratuvarı, Belçika Hava Kuvvetleri’ne ait Kleine Brogel hava üssünde 22 Haziran’da tespit edildi. Operasyon sırasında, ordu veya Savunma Bakanlığı ile bir bağlantısı olmayan 2 kişi gözaltına alındı.Kleine Brogel hava üssünde ABD nükleer silahlarının bulunduğu 1980’li yılların sonundan beri biliniyor, fakat ABD ve Belçika orduları bu bilgiyi resmi olarak doğrulamadı.
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belçika, abd, askeri üs, nükleer, uyuşturucu

Belçika’da, ABD nükleer silahlarının olduğu askeri üste uyuşturucu laboratuvarı bulundu

23:00 28.06.2022 (güncellendi: 23:03 28.06.2022)
© AABelçika
Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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Belçika güvenlik güçleri, ABD nükleer silahlarının bulunduğu bir askeri üssün arazisinde, ekstazi haplarının üretildiği bir uyuşturucu laboratuvarını tespit ederek imha etti.
Belçika’da, ABD nükleer silahların bulunduğu askeri üste uyuşturucu laboratuvarı olduğu ortaya çıktı.
Limburg İli Savcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre uyuşturucu laboratuvarı, Belçika Hava Kuvvetleri’ne ait Kleine Brogel hava üssünde 22 Haziran’da tespit edildi. Operasyon sırasında, ordu veya Savunma Bakanlığı ile bir bağlantısı olmayan 2 kişi gözaltına alındı.
Kleine Brogel hava üssünde ABD nükleer silahlarının bulunduğu 1980’li yılların sonundan beri biliniyor, fakat ABD ve Belçika orduları bu bilgiyi resmi olarak doğrulamadı.
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