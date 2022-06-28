https://tr.sputniknews.com/20220628/cumhurbaskani-odeneginde-artisa-imkan-saglayan-ifade-ek-butce-teklifinden-cikarildi-1058071753.html
Cumhurbaşkanı maaşına zam öngören madde ek bütçe teklifinden çıkarıldı
Cumhurbaşkanı maaşına zam öngören madde ek bütçe teklifinden çıkarıldı
TBMM Genel Kurulu'nda, cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20.2 artırılmasına" ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T23:59+0300
2022-06-28T23:59+0300
2022-06-29T00:10+0300
türkiye
ekonomi
recep tayyip erdoğan
zam
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AK Parti, elektronik ticaret ortamında yeni düzenlemeler içeren 15 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.Verilen önerge ile TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ek bütçede cumhurbaşkanı maaşına zam öngören madde de metinden çıkarıldı.
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ekonomi, recep tayyip erdoğan, zam
Cumhurbaşkanı maaşına zam öngören madde ek bütçe teklifinden çıkarıldı
23:59 28.06.2022 (güncellendi: 00:10 29.06.2022) Abone ol
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TBMM Genel Kurulu'nda, cumhurbaşkanı ödeneğinde artışa imkan sağlayan "Cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 20.2 artırılmasına" ilişkin ifade 2022 yılı ek bütçe teklifinden çıkarıldı.
AK Parti, elektronik ticaret ortamında yeni düzenlemeler içeren 15 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.
Verilen önerge ile TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ek bütçede cumhurbaşkanı maaşına zam öngören madde de metinden çıkarıldı.