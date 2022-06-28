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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve İsveç arasındaki siyasi istişareler yarın Ankara'da gerçekleşecek
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve İsveç arasındaki siyasi istişareler yarın Ankara'da gerçekleşecek
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişarelerin yarın Ankara’da yapılacağını açıkladı. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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dışişleri bakanlığı
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isveç
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İsveç arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler hakkında yazılı bir açıklama yaptı.İstişarelerin 19 Haziran’da Ankarada gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Ülkemiz ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eşbaşkanlığında 29 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.Siyasi istişareler çerçevesinde, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."
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dışişleri bakanlığı, isveç, türkiye

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve İsveç arasındaki siyasi istişareler yarın Ankara'da gerçekleşecek

19:07 28.06.2022 (güncellendi: 19:17 28.06.2022)
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Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişarelerin yarın Ankara’da yapılacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İsveç arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
İstişarelerin 19 Haziran’da Ankarada gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemiz ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eşbaşkanlığında 29 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.
Siyasi istişareler çerçevesinde, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."
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