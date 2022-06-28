https://tr.sputniknews.com/20220628/hekimin-meslegini-icra-edemedigi-bir-noktaya-dogru-gidiyoruz-diyen-bakan-koca-cumle-carpitildi-1058019542.html

Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' diyen Bakan Koca: Cümle çarpıtıldı

Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' diyen Bakan Koca: Cümle çarpıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) ile ilgili yasayı hekimlere anlatırken kullandığı cümlenin çarpıtıldığını belirtti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T00:07+0300

2022-06-28T00:07+0300

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politika

türkiye

fahrettin koca

sağlık bakanlığı

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, malpraktis yasasını, hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığı "Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz." cümlesiyle yasayı gerektiren süreci tarif ettiğini vurguladı.Paylaşımında hekimlerle konuşmasının videosuna da yer veren Koca, "Gerçek videoda, çarpıtma ise kasta girer." değerlendirmesinde bulundu.

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türkiye, fahrettin koca, sağlık bakanlığı