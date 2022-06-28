https://tr.sputniknews.com/20220628/hekimin-meslegini-icra-edemedigi-bir-noktaya-dogru-gidiyoruz-diyen-bakan-koca-cumle-carpitildi-1058019542.html
Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' diyen Bakan Koca: Cümle çarpıtıldı
Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' diyen Bakan Koca: Cümle çarpıtıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) ile ilgili yasayı hekimlere anlatırken kullandığı cümlenin çarpıtıldığını belirtti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T00:07+0300
2022-06-28T00:07+0300
2022-06-28T00:15+0300
politika
türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, malpraktis yasasını, hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığı "Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz." cümlesiyle yasayı gerektiren süreci tarif ettiğini vurguladı.Paylaşımında hekimlerle konuşmasının videosuna da yer veren Koca, "Gerçek videoda, çarpıtma ise kasta girer." değerlendirmesinde bulundu.
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türkiye, fahrettin koca, sağlık bakanlığı
Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' diyen Bakan Koca: Cümle çarpıtıldı
00:07 28.06.2022 (güncellendi: 00:15 28.06.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) ile ilgili yasayı hekimlere anlatırken kullandığı cümlenin çarpıtıldığını belirtti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, malpraktis yasasını, hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığı "Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz." cümlesiyle yasayı gerektiren süreci tarif ettiğini vurguladı.
Paylaşımında hekimlerle konuşmasının videosuna da yer veren Koca, "Gerçek videoda, çarpıtma ise kasta girer." değerlendirmesinde bulundu.