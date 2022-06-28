Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220628/icisleri-bakani-soylu-sel-bolgesi-bartinda-incelemelerde-bulundu-kozcagizda-ciddi-sikinti-var-1058031431.html
İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesi Bartın'da incelemelerde bulundu: Kozcağız'da ciddi sıkıntı var
İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesi Bartın'da incelemelerde bulundu: Kozcağız'da ciddi sıkıntı var
İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın’da yaptığı incelemelerinin ardından Kozcağız ilinde ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T10:56+0300
2022-06-28T10:56+0300
türkiye
süleyman soylu
bartın
sel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058031280_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_cbb61a305e85e032db6ba26cb2b3283f.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın’da incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.Kozcağız'da ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Soylu, "Ciddi bir akıntı var. Yukarından gelen yağmur sularının azalmasıyla duracağını düşünüyoruz. Ekipler toparlama çalışıyor. Eğimle birlikte yayılıyor" dedi. Bakan Soylu, "Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu vurgulayan Soylu, "Biz buraya yangından geldik. Bir taraftan sel bir taraftan heyelan. Bolu Dağı'nın bir tarafında çatırdama oldu. Bütün bunlar coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı afetler" ifadelerini kullandı.
türkiye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058031280_250:0:1751:1126_1920x0_80_0_0_1c9ed0ce71f96ec44b1260eec0f39134.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, bartın, sel

İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesi Bartın'da incelemelerde bulundu: Kozcağız'da ciddi sıkıntı var

10:56 28.06.2022
© İHASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın’da yaptığı incelemelerinin ardından Kozcağız ilinde ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın’da incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kozcağız'da ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Soylu, "Ciddi bir akıntı var. Yukarından gelen yağmur sularının azalmasıyla duracağını düşünüyoruz. Ekipler toparlama çalışıyor. Eğimle birlikte yayılıyor" dedi.
Bakan Soylu, "Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz" diye konuştu.
Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu vurgulayan Soylu, "Biz buraya yangından geldik. Bir taraftan sel bir taraftan heyelan. Bolu Dağı'nın bir tarafında çatırdama oldu. Bütün bunlar coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı afetler" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала