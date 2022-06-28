https://tr.sputniknews.com/20220628/icisleri-bakani-soylu-sel-bolgesi-bartinda-incelemelerde-bulundu-kozcagizda-ciddi-sikinti-var-1058031431.html
İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesi Bartın'da incelemelerde bulundu: Kozcağız'da ciddi sıkıntı var
İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesi Bartın'da incelemelerde bulundu: Kozcağız'da ciddi sıkıntı var
İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın’da yaptığı incelemelerinin ardından Kozcağız ilinde ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T10:56+0300
2022-06-28T10:56+0300
2022-06-28T10:56+0300
türkiye
süleyman soylu
bartın
sel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın’da incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.Kozcağız'da ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Soylu, "Ciddi bir akıntı var. Yukarından gelen yağmur sularının azalmasıyla duracağını düşünüyoruz. Ekipler toparlama çalışıyor. Eğimle birlikte yayılıyor" dedi. Bakan Soylu, "Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu vurgulayan Soylu, "Biz buraya yangından geldik. Bir taraftan sel bir taraftan heyelan. Bolu Dağı'nın bir tarafında çatırdama oldu. Bütün bunlar coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı afetler" ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, bartın, sel
İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesi Bartın'da incelemelerde bulundu: Kozcağız'da ciddi sıkıntı var
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İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın’da yaptığı incelemelerinin ardından Kozcağız ilinde ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın’da incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kozcağız'da ciddi sıkıntılar olduğunu belirten Soylu, "Ciddi bir akıntı var. Yukarından gelen yağmur sularının azalmasıyla duracağını düşünüyoruz. Ekipler toparlama çalışıyor. Eğimle birlikte yayılıyor" dedi.
Bakan Soylu, "Daha önce bu yağışlarda daha büyük kayıplar oluyordu. Şimdi hep birlikte tedbirler alıp, vatandaşlarımızın etkilenmemesini sağlıyoruz" diye konuştu.
Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu vurgulayan Soylu, "Biz buraya yangından geldik. Bir taraftan sel bir taraftan heyelan. Bolu Dağı'nın bir tarafında çatırdama oldu. Bütün bunlar coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı afetler" ifadelerini kullandı.