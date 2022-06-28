Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı
01:12 28.06.2022 (güncellendi: 01:17 28.06.2022)
© İHA / ÖZGÜR KAYAKastamonu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı. Kazada yedek şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19 yolcu yaralandı.
© İHA / ÖZGÜR KAYA
Kastamonu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı. Kazada yedek şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19 yolcu yaralandı.
, Kastamonu'dan Konya'ya giden sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
© İHA / ÖZGÜR KAYAKaza, Kastamonu-Ankara çevreyolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi.
Kaza, Kastamonu-Ankara çevreyolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi.
© İHA / ÖZGÜR KAYA
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaymaz hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
© İHA / ÖZGÜR KAYAHayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
© İHA / ÖZGÜR KAYA