https://tr.sputniknews.com/20220628/kastamonuda-yolcu-otobusu-tarlaya-yuvarlandi-1-olu-19-yarali-1058021978.html

Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı

Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı

Kastamonu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı. Kazada yedek şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19... 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T01:12+0300

2022-06-28T01:12+0300

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türkiye

kastamonu

otobüs

yaralı

kaza

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, Kastamonu'dan Konya'ya giden sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı.Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaymaz hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

kastamonu

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kastamonu, otobüs, yaralı, kaza