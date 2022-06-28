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https://tr.sputniknews.com/20220628/kastamonuda-yolcu-otobusu-tarlaya-yuvarlandi-1-olu-19-yarali-1058021978.html
Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı
Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı
Kastamonu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı. Kazada yedek şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19... 28.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-28T01:17+0300
türkiye
kastamonu
otobüs
yaralı
kaza
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, Kastamonu'dan Konya'ya giden sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı.Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaymaz hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kastamonu, otobüs, yaralı, kaza

Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, 19 yaralı

01:12 28.06.2022 (güncellendi: 01:17 28.06.2022)
© İHA / ÖZGÜR KAYAKastamonu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı. Kazada yedek şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19 yolcu yaralandı.
Kastamonu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı. Kazada yedek şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19 yolcu yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© İHA / ÖZGÜR KAYA
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Kastamonu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı. Kazada yedek şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19 yolcu yaralandı.
, Kastamonu'dan Konya'ya giden sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
© İHA / ÖZGÜR KAYAKaza, Kastamonu-Ankara çevreyolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi.
Kastamonu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı. Kazada yedek şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19 yolcu yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
Kaza, Kastamonu-Ankara çevreyolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi.
© İHA / ÖZGÜR KAYA
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaymaz hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
© İHA / ÖZGÜR KAYAHayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kastamonu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı. Kazada yedek şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19 yolcu yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
© İHA / ÖZGÜR KAYA
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