https://tr.sputniknews.com/20220628/kolombiyada-cezaevinde-isyan-49-olu-1058049263.html

Kolombiya’da cezaevinde isyan: 49 ölü

Kolombiya’da cezaevinde isyan: 49 ölü

Kolombiya’nın Tulua kentindeki bir cezaevinde çıkan isyan ve sonrasında meydana gelen yangında 49 kişi hayatını kaybetti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T16:14+0300

2022-06-28T16:14+0300

2022-06-28T16:17+0300

dünya

kolombiya

yangın

hapishane

isyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1058049337_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b6dbb65f4d80da8d791302051b2ff2f.jpg

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın güneybatısındaki Tulua kentindeki bir hapishanede isyan çıktı. Ulusal Cezaevleri Müdürü Tito Castellanos, isyanda 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. "Bu trajik ve feci bir olay" diyen Castellanos, hapishanede toplam bin 267 mahkum bulunduğunu belirtti. Kolombiya medyasının yetkililere dayandırdığı habere göre mahkumlar cezaevinden kaçmaya çalıştı. Gardiyanlar kaçışı engellemeye çalıştığı sırada mahkumlar yataklarını ateşe verdi ve ölenlerin çoğu yanarak yaşamını yitirdi. Diğerlerinin cesetlerinde ise şiddet belirtilerine rastlandı. Yangının çıktığı koğuşta yaklaşık 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

kolombiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kolombiya, yangın, hapishane, isyan