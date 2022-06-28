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https://tr.sputniknews.com/20220628/kolombiyada-cezaevinde-isyan-49-olu-1058049263.html
Kolombiya’da cezaevinde isyan: 49 ölü
Kolombiya’da cezaevinde isyan: 49 ölü
Kolombiya’nın Tulua kentindeki bir cezaevinde çıkan isyan ve sonrasında meydana gelen yangında 49 kişi hayatını kaybetti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-28T16:14+0300
2022-06-28T16:17+0300
dünya
kolombiya
yangın
hapishane
isyan
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın güneybatısındaki Tulua kentindeki bir hapishanede isyan çıktı. Ulusal Cezaevleri Müdürü Tito Castellanos, isyanda 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. "Bu trajik ve feci bir olay" diyen Castellanos, hapishanede toplam bin 267 mahkum bulunduğunu belirtti. Kolombiya medyasının yetkililere dayandırdığı habere göre mahkumlar cezaevinden kaçmaya çalıştı. Gardiyanlar kaçışı engellemeye çalıştığı sırada mahkumlar yataklarını ateşe verdi ve ölenlerin çoğu yanarak yaşamını yitirdi. Diğerlerinin cesetlerinde ise şiddet belirtilerine rastlandı. Yangının çıktığı koğuşta yaklaşık 200 kişinin bulunduğu belirtildi.
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kolombiya, yangın, hapishane, isyan

Kolombiya’da cezaevinde isyan: 49 ölü

16:14 28.06.2022 (güncellendi: 16:17 28.06.2022)
© AFP 2022 / PAOLA MAFLAKolombiya- Hapishane
Kolombiya- Hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / PAOLA MAFLA
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Kolombiya’nın Tulua kentindeki bir cezaevinde çıkan isyan ve sonrasında meydana gelen yangında 49 kişi hayatını kaybetti.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın güneybatısındaki Tulua kentindeki bir hapishanede isyan çıktı. Ulusal Cezaevleri Müdürü Tito Castellanos, isyanda 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
"Bu trajik ve feci bir olay" diyen Castellanos, hapishanede toplam bin 267 mahkum bulunduğunu belirtti.
Kolombiya medyasının yetkililere dayandırdığı habere göre mahkumlar cezaevinden kaçmaya çalıştı. Gardiyanlar kaçışı engellemeye çalıştığı sırada mahkumlar yataklarını ateşe verdi ve ölenlerin çoğu yanarak yaşamını yitirdi. Diğerlerinin cesetlerinde ise şiddet belirtilerine rastlandı. Yangının çıktığı koğuşta yaklaşık 200 kişinin bulunduğu belirtildi.
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