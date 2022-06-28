https://tr.sputniknews.com/20220628/meksikadaki-rodeoda-boganin-saldirdigi-binici-hayatini-kaybetti-1058019438.html

Meksika’daki rodeoda boğanın saldırdığı binici hayatını kaybetti

Meksika’daki rodeoda boğanın saldırdığı binici hayatını kaybetti

Meksika'da yapılan rodeoda boğanın boynuz darbelerine maruz kalan binici hayatını kaybetti. 28.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-28T00:04+0300

2022-06-28T00:04+0300

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boğa

binicilik

boynuz

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Meksika’nın Morelos eyaletindeki Tejalpa kasabasında geçen cumartesi gecesi düzenlenen rodeo yarışmasında 20 yaşındaki Ricardo Paredes Plascencia adlı binici, boğanın üzerinden düştükten sonra hayvanın tekme ve boynuz darbelerine maruz kaldı. Başına ve sırtına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç adamın dün hayatını kaybettiği aktarıldı. Meksika’da rodeo dahil tüm boğa güreşleri Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo eyaletleri ve son olarak da başkent Mexico City’de yasaklandı. Ancak ülkenin diğer birçok eyaletinde kültürel ve geleneksel etkinlik olarak görülen boğa güreşleri düzenlenmeye devam ediyor.

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meksika, boğa, binicilik, boynuz